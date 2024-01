Tödliche Schüsse in Supermarkt - Suche nach Motiv

Eine grausame Tat erschüttert eine kleine Stadt im Rhein-Main-Gebiet: Ein Mann betritt einen Supermarkt, erschießt eine Kassiererin und tötet sich selbst. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Mörfelden-Walldorf.

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Kassiererin in einem Supermarkt im südhessischen Mörfelden-Walldorf ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll es zwischen dem 38-jährigen Opfer und dem 48 Jahre alten mutmaßlichen Täter in der Vergangenheit eine Beziehung gegeben haben. Diese könne ein mögliches Motiv darstellen, hieß es am Abend. Der 48-Jährige tötete sich nach der Gewalttat selbst.