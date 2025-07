Nach dem Angriff in der Firma sind noch viele Fragen offen. Bild: Lino Mirgeler/dpa

Panorama 01.07.2025

Tödlicher Angriff in Firma: Was wir wissen - und was nicht

Ein Mann attackiert drei Menschen in einer Firma. Eine Person wird getötet. Der Fall wirft viele Fragen auf. Mellrichstadt. Ein Mann greift Mitarbeitende in einer Firma in Unterfranken an und verletzt diese schwer. Ein Mensch stirbt. Die Polizei nimmt den Verdächtigen fest. Noch sind viele Fragen offen. Was wir wissen: Die Opfer: Es handelt sich um drei Mitarbeitende des regionalen Netzbetreibers Überlandwerk Rhön im unterfränkischen Mellrichstadt. Zuerst hatte die Polizei von vier Personen gesprochen. Ein Mensch wurde getötet. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Der Täter: Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 21-jährigen Deutschen. Dieser wurde bereits festgenommen. Mehr war zunächst nicht bekannt.

Der Tatort: Dieser liegt nahe dem Ortskern der rund 5.000 Einwohner zählenden Gemeinde Mellrichstadt. "Es ist ein kleiner Ort, jeder kennt jeden, es ist sehr familiär", sagte Polizeisprecher Denis Stegner. Was wir nicht wissen: Die Tatwaffe: Die Polizei spricht von einem "spitzen Gegenstand". Weitere Details nannte sie nicht. Die Kriminalpolizei müsse erst verifizieren, um welche Tatwaffe es sich genau handle, sagte Stegner.

Die Hintergründe: In welchem Zusammenhang der Verdächtige mit der Firma oder den Opfern steht, ist laut Polizei noch unklar. Auch zum Motiv können die Ermittler noch nichts sagen. (dpa)