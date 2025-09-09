Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In einer Stadtbahn in den USA kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau.
In einer Stadtbahn in den USA kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau. Bild: Erik Verduzco/AP/dpa
In einer Stadtbahn in den USA kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau.
In einer Stadtbahn in den USA kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau. Bild: Erik Verduzco/AP/dpa
Panorama
Tödlicher Angriff in US-Stadtbahn - Anklage gegen Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein schreckliches Video macht in den sozialen Medien in den USA die Runde. Es soll einen tödlichen Angriff in einer Stadtbahn zeigen. Jetzt gibt es eine Anklage.

Charlotte.

Nach einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau in einer Stadtbahn in den USA ist ein 34-Jähriger angeklagt worden. Der Mann habe wiederholt Straftaten begangen, hieß es vom Justizministerium, das die Klage initiiert hat.

Die tödliche Attacke soll sich bereits am 22. August in der Großstadt Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ereignet haben. In den vergangenen Tagen machten in den sozialen Medien in den USA Videoaufnahmen die Runde, die den Angriff zeigen sollen. Man sieht auf den mutmaßlichen Überwachungskamera-Aufnahmen einen Mann, der aufsteht und von hinten eine junge Frau, die vor ihm in der Bahn Platz genommen hatte, angreift. Es wurde mehrmals auf sie eingestochen.

Ein Reporter hatte vor Tagen auch US-Präsident Donald Trump auf die Attacke angesprochen. Danach hatte die US-Regierung den Fall verstärkt thematisiert.

Es läuft eine Debatte um Sicherheit im Nahverkehr, aber auch darum, wie man mit Wiederholungstätern umgeht. Den Angaben zufolge könnte dem Mann im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haft oder der Tod drohen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
3 min.
Trump bedauert Israels Angriff in Katar
Die US-Regierung bedauert den Ort des Angriffs.
Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Hamas-Spitze in Katar angegriffen. Doha verurteilt den Angriff. Wie reagieren die USA?
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:23 Uhr
2 min.
Immunität aufgehoben – Razzia bei AfD-Politiker Krah
Der Bundestag hat Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Krah genehmigt (Archivbild).
Nach Aufhebung der Immunität von Maximilian Krah werden Büros und Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Bestechlichkeit und Geldwäsche.
10.09.2025
2 min.
USA: Trump fordert für tödlichen Angriff in Bahn Todesstrafe
In einer Stadtbahn in den USA kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau. (Symbolbild)
Ein schreckliches Video macht in den sozialen Medien in den USA die Runde. Es soll einen tödlichen Angriff in einer Stadtbahn zeigen. Trump fordert die Höchststrafe.
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
Mehr Artikel