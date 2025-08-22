Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei den Insassen des Wagens handelte es sich um zwei Ehepaare.
Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter klären.
Bei einem schweren Verkehrsunfall im Norden Hessens bei Kassel sind in der Nacht vier Menschen ums Leben gekommen.
Das Fahrzeug kam in der Nähe von Reinhardshagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Morgen mitteilte. 
Der 32-jährige Fahrer, ein 31-jähriger Mitfahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 32 und 30 Jahren starben noch am Unfallort.
Bei den Insassen des Wagens handelte es sich um zwei Ehepaare.
Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter klären.
Bei einem schweren Verkehrsunfall im Norden Hessens bei Kassel sind in der Nacht vier Menschen ums Leben gekommen.
Das Fahrzeug kam in der Nähe von Reinhardshagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Morgen mitteilte. 
Der 32-jährige Fahrer, ein 31-jähriger Mitfahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 32 und 30 Jahren starben noch am Unfallort.
Panorama
Tödlicher Unfall in Nordhessen: Zwei Ehepaare sterben
Ein Auto mit vier Insassen kommt bei Kassel von der Fahrbahn ab und prallt gegen mehrere Bäume. Für die zwei Paare kommt jede Hilfe zu spät.

Kassel.

Zwei Ehepaare sind bei einem schweren Verkehrsunfall im Norden Hessens in der Nacht tödlich verunglückt. Das Fahrzeug kam in der Nähe von Reinhardshagen bei Kassel von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte. 

Für die vier Insassen kam jede Hilfe zu spät. Der 32-jährige Fahrer, ein 31-jähriger Mitfahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 32 und 30 Jahren starben nach Angaben der Polizei trotz Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei handelte es sich bei ihnen um zwei Ehepaare. Alle vier hätten keinen Wohnsitz in Deutschland gehabt. Es sei Gegenstand der Ermittlungen, welcher Nationalität sie seien.

Auto kam nach 30 Metern zum Stehen

"Wir gehen aktuell von einem tragischen Unfall aus", sagte die Polizeisprecherin. Das Unfallauto sei in Großbritannien zugelassen und für den Linksverkehr ausgelegt. Der Fahrer habe den Streckenverlauf offenkundig nicht gekannt und falsch eingeschätzt. Er habe vermutlich die Linkskurve auf der abschüssigen Strecke zu spät erkannt. "Er hat noch bremsen wollen, ist dann aber nach rechts von der Straße abgekommen", erklärte sie. Nach Kenntnis der Polizei gibt es an der Unfallstelle keine Geschwindigkeitsbegrenzung. 

Der Wagen war den Angaben zufolge um kurz nach Mitternacht auf einer Landstraße in Richtung Reinhardshagen unterwegs. In einer Linkskurve nach einem Straßengefälle kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dann stieß es in einem Wald gegen mehrere Bäume. Erst nach etwa 30 Metern kam das Auto auf der linken Seite liegend zum Stillstand. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren. 

Tödlicher Unfall auch in Mittelhessen

Zu einem weiteren tödlichen Unfall war es in Hessen bereits am Donnerstag gekommen. Im mittelhessischen Herborn geriet ein 54 Jahre alter Fahrer eines Kleinlasters aus bislang unbekannter Ursache in Höhe einer Kreuzung in Herborn-Burg nach rechts und fuhr über eine Verkehrsinsel. 

An einer Ampel erfasste er nach Angaben der Polizei ein Auto und ein Motorrad. Beide schob er vor sich her und durchbrach eine Schutzplanke. Alle drei Fahrzeuge stürzten einen Abhang hinunter. Weiter unter prallte der Kleinlaster gegen einen parkenden Lastwagen und kam in einer Hecke zum Stehen. Der Fahrer des Kleinlasters und der 22-jährige Motorradfahrer starben noch an der Unfallstelle. Der 24-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 69-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. (dpa)

