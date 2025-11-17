Tom Cruise und Dolly Parton mit Ehren-Oscars gekürt

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tom Cruise freut sich über seine erste Oscar-Trophäe.
Tom Cruise freut sich über seine erste Oscar-Trophäe. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Tom Cruise (links), Debbie Allen und Wynn Thomas (rechts), Gewinner von Ehrenpreisen der Academy. Drei Ehren-Oscars und ein weiterer Sonderpreis wurden bei den 16. Governors Awards verliehen.
Tom Cruise (links), Debbie Allen und Wynn Thomas (rechts), Gewinner von Ehrenpreisen der Academy. Drei Ehren-Oscars und ein weiterer Sonderpreis wurden bei den 16. Governors Awards verliehen. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (links) hat nun einen Ehren-Oscar.
Die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (links) hat nun einen Ehren-Oscar. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Der langjährige Szenenbildner Wynn Thomas freut sich über den Ehren-Oscar.
Der langjährige Szenenbildner Wynn Thomas freut sich über den Ehren-Oscar. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Jennifer Lopez zählte zu den vielen Stargästen bei der Gala.
Jennifer Lopez zählte zu den vielen Stargästen bei der Gala. Bild: Richard Shotwell/Invision/dpa
Leonardo DiCaprio feierte bei der Vergabe der Ehren-Oscars mit.
Leonardo DiCaprio feierte bei der Vergabe der Ehren-Oscars mit. Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa
Dolly Parton wurde von der Oscar-Akademie für ihr sozialen Engagement geehrt. (Archivbild)
Dolly Parton wurde von der Oscar-Akademie für ihr sozialen Engagement geehrt. (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa
Regisseur Alejandro González Iñárritu stand bei der Gala auf der Bühne.
Regisseur Alejandro González Iñárritu stand bei der Gala auf der Bühne. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Tom Cruise freut sich über seine erste Oscar-Trophäe.
Tom Cruise freut sich über seine erste Oscar-Trophäe. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Tom Cruise (links), Debbie Allen und Wynn Thomas (rechts), Gewinner von Ehrenpreisen der Academy. Drei Ehren-Oscars und ein weiterer Sonderpreis wurden bei den 16. Governors Awards verliehen.
Tom Cruise (links), Debbie Allen und Wynn Thomas (rechts), Gewinner von Ehrenpreisen der Academy. Drei Ehren-Oscars und ein weiterer Sonderpreis wurden bei den 16. Governors Awards verliehen. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (links) hat nun einen Ehren-Oscar.
Die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (links) hat nun einen Ehren-Oscar. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Der langjährige Szenenbildner Wynn Thomas freut sich über den Ehren-Oscar.
Der langjährige Szenenbildner Wynn Thomas freut sich über den Ehren-Oscar. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Jennifer Lopez zählte zu den vielen Stargästen bei der Gala.
Jennifer Lopez zählte zu den vielen Stargästen bei der Gala. Bild: Richard Shotwell/Invision/dpa
Leonardo DiCaprio feierte bei der Vergabe der Ehren-Oscars mit.
Leonardo DiCaprio feierte bei der Vergabe der Ehren-Oscars mit. Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa
Dolly Parton wurde von der Oscar-Akademie für ihr sozialen Engagement geehrt. (Archivbild)
Dolly Parton wurde von der Oscar-Akademie für ihr sozialen Engagement geehrt. (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa
Regisseur Alejandro González Iñárritu stand bei der Gala auf der Bühne.
Regisseur Alejandro González Iñárritu stand bei der Gala auf der Bühne. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Panorama
Tom Cruise und Dolly Parton mit Ehren-Oscars gekürt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viermal war Tom Cruise für einen Oscar nominiert, aber immer ging er leer aus. Nun kann sich der Star über einen Ehren-Oscar freuen. Viele Stars kamen zu den Governors Awards, nur eine Ikone fehlte.

Los Angeles.

Er ist schon viermal für einen Oscar nominiert gewesen, doch erhalten hat er die Trophäe erst jetzt: Hollywood-Star Tom Cruise hat bei der Governors Awards-Gala in Los Angeles einen Ehren-Oscar bekommen. Gemeinsam mit der Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (75) und dem Szenenbildner Wynn Thomas wurde der 63-Jährige mit dem diesjährigen Sonderpreis der Filmakademie ausgezeichnet. Country-Sängerin und Schauspielerin Dolly Parton (79) erhielt für ihr soziales Engagement den Jean-Hersholt-Preis. 

In einer emotionalen Dankesrede sagte Cruise, dass er schon als kleines Kind alles dafür getan habe, eine Eintrittskarte fürs Kino zu bekommen. Filmemachen sei nicht nur sein Beruf - "das bin ich", sagte der Schauspieler. Kino habe ihn um die ganze Welt geführt und ihm beigebracht, Unterschiede zu schätzen und zu respektieren. Im Kino würden Menschen gemeinsam lachen, fühlen, hoffen und träumen - "das ist die Kraft dieser Kunst". 

Cruise ist durch Blockbuster wie "Mission: Impossible" oder "Top Gun" berühmt geworden. Der Schauspieler führt häufig auch gefährliche Stunts selbst aus. Cruise war für seine Rollen in den Filmen "Geboren am 4. Juli", "Jerry Maguire – Spiel des Lebens" und "Magnolia" jeweils für einen Oscar nominiert, zudem als Produzent von "Top Gun: Maverick", gewann die Trophäe im Wettbewerb aber nie.

Zahlreiche Prominente wohnten der Zeremonie bei, darunter Jennifer Lopez, Ariana Grande, Sydney Sweeney, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman und Colin Farrell. Unter den Gästen waren auch der Oscar-prämierte Regisseur Edward Berger ("Im Westen nichts Neues", "Konklave") und der Düsseldorfer Komponist und Oscar-Preisträger Volker Bertelmann. 

Debbie Allen, einst bekannt geworden als Tanzlehrerin Lydia Grant in "Fame - Der Weg zum Ruhm", wirkte als Choreografin an zahlreichen Filmen mit. Der langjährige Szenenbildner Wynn Thomas arbeitete hinter den Kulissen an Filmen wie "Do the Right Thing", "Malcolm X" oder "A Beautiful Mind". 

Soziales Engagement

Country-Ikone Dolly Parton, die kürzlich wegen gesundheitlicher Probleme geplante Konzerte absagte, war nicht nach Hollywood gereist. Die "Jolene"-Sängerin, die zweimal mit ihren Songs für einen Oscar nominiert war, bedankte sich aber in einer Videobotschaft für die Auszeichnung. Sie sei in einer Familie mit zwölf Kindern aufgewachsen und habe früh gelernt, Sachen zu teilen. 

Die Grammy-Preisträgerin engagiert sich mit ihrer Dollywood-Stiftung vor allem für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Der nach dem dänisch-amerikanischen Schauspieler und Philanthropen Jean Hersholt (1886 - 1956) benannte Sonderpreis wird nur in unregelmäßigen Abständen verliehen.

Die Governors Awards-Gala fand zum 16. Mal statt. Für diese Trophäen gibt es keinen Wettbewerb, sondern der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sucht Menschen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

Im vorigen Jahr waren unter anderem der Musik-Mogul Quincy Jones (1933-2024), die legendäre Casterin Juliet Taylor und die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson mit Ehrenpreisen bedacht worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Augenzeugen filmten den Absturz.
Am Sonntagabend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
08:03 Uhr
1 min.
Auto überfährt Kreisverkehr und beschädigt Verkehrsinsel
Der Autofahrer kam zur Überprüfung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Statt den Kreisverkehr entlang, fährt ein Autofahrer bei Görlitz mitten hindurch. Schwer verletzt wird der Fahrer nicht. Die Verkehrsinsel nimmt allerdings Schaden.
08:00 Uhr
2 min.
Feldsalat nicht unter fließendem Wasser abspülen
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen.
Wer es beim Essen regional mag, kommt im Winter nicht am Feldsalat vorbei. Je nach Gegend kennt man ihn auch als Rapunzel, Nüssli, Mausohr, Acker- oder Vogerlsalat. Tipps für die Zubereitung.
13.11.2025
2 min.
Ariana Grande bei "Wicked"-Premiere von Mann angegriffen
Bei der Premiere in Singapur erlebt Ariana Grande einen Schreckmoment.(Archivbild)
Ein Schreckmoment für Ariana Grande: die Schauspielerin wird in Singapur bei der Premiere ihres Films "Wicked: Teil 2" von einem Mann angegriffen. Ein Co-Star greift beherzt ein.
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
12.11.2025
2 min.
Teaser für "Teufel trägt Prada 2": "Wurde aber auch Zeit"
Fast 20 Jahre nach Erscheinen der Komödie "Der Teufel trägt Prada" stimmt ein Trailer auf die Fortsetzung ein. (Archivbild)
In der "Der Teufel trägt Prada" glänzte Meryl Streep vor knapp 20 Jahren als eiskalte, gefürchtete Chefredakteurin eines Modemagazins. Die Fortsetzung kommt 2026 ins Kino - der erste Trailer ist da.
Mehr Artikel