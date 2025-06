Tote bei Klinikbrand sind 84, 85 und 87 Jahre alt

Mitten in der Nacht bricht in einem Krankenhaus in Hamburg ein Feuer aus. Dutzende Menschen werden verletzt. Drei Patienten sterben. Es handelt sich um Männer im Alter zwischen 84 und 87 Jahren.

Hamburg. Bei den Todesopfern des nächtlichen Brands im Marienkrankenhaus im Hamburger Stadtteil Hohenfelde handelt es sich um drei Männer im Alter von 84, 85 und 87 Jahren. Das teilte die Polizei am frühen Mittag mit. Bei dem Feuer wurden nach aktuellem Kenntnisstand von Feuerwehr und Polizei 34 Menschen verletzt. Einer davon schwebt in Lebensgefahr.

Feuer in Geriatrie ausgebrochen - Ermittlungen zur Brandursache

Das Feuer war aus noch ungeklärten Gründen im Erdgeschoss der Klinik in einem Zimmer auf der geriatrischen Station ausgebrochen, die auf die Versorgung älterer Patientinnen und Patienten spezialisiert ist. Die Ermittler des Landeskriminalamtes für Branddelikte haben mit Untersuchungen zum Hergang und der Ursache für das Feuer begonnen. Mit Ermittlungsergebnissen ist heute den Angaben zufolge nicht mehr zu rechnen. (dpa)