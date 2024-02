Tote bei Waldbränden in Chile

In Chile brennt es. Dabei sind nach offiziellen Angaben mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen.

Valparaíso.

Bei schweren Waldbränden in Chile sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern in der Stadt Viña del Mar an der Pazifikküste sei auch eine minderjährige Person, sagte Innenministerin Carolina Tohá. Die Zahl der Toten sei noch vorläufig, da die Einsatzkräfte bislang nicht in alle von den Feuern betroffenen Gebiete vorrücken konnten.