Tote Hosen kündigen Tour in Deutschland 2026 an

In diesem Jahr haben die Toten Hosen eine Tour im Ausland geplant - 2026 folgen nun zahlreiche Konzerte in Deutschland. Das Video mit der Ankündigung sorgt für Spekulationen.

Düsseldorf. Die Toten Hosen planen im kommenden Jahr eine weitere Tour mit zahlreichen Konzerten in Deutschland. In einem Video kündigte die Düsseldorfer Punkrock-Band für 2026 die Tour "Trink aus! Wir müssen gehen" an. Geplant sind demnach insgesamt 17 Konzerte, die meisten in Deutschland.

Start ist am 8. Juni in Esch an der Alzette in Luxemburg, Abschluss am 12. September in Wien. Geplant sind außerdem unter anderem Konzerte in Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, München, Berlin, Köln, Freiburg, Bremen, Hannover, Hamburg und Dresden. Der Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch um 18.00 Uhr.

Europatour für 2025 geplant

Der Name der Tour sowie das Video, mit dem die Band um Frontmann Campino ihre Pläne bekannt machte, sorgten unter den Fans für einige Spekulationen über eine mögliche Abschiedstour. In der Kommentarspalte auf Instagram äußerten viele Nutzer ihre Sorge über ein mögliches Ende der Band.

Zuletzt hatten die Toten Hosen angekündigt, in diesem Jahr auf Europa-Tour zu gehen. Insgesamt sind sieben Konzerte in verschiedenen europäischen Städten geplant, darunter Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel. (dpa)