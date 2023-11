Tote in der Weser - Angeklagte schweigen bei Prozessauftakt

Sie wurden bereits wegen anderer Delikte bestraft. Ein Mord konnte ihnen nicht nachgewiesen werden. Nun gibt es einen neuen Prozess. Doch die Angeklagten schweigen.

Verden.

Im Prozess um eine in der Weser versenkte 19-Jährige haben sich die drei Angeklagten am Montag vor dem Landgericht Verden nicht geäußert. In dem Verfahren müssen die Strafen aus einem früheren Urteil neu verhandelt werden. Der Prozess gegen den 43 Jahre alten Hauptangeklagten, seine 42 Jahre alte Ex-Frau und einen 56-Jährigen soll am 12. Dezember fortgesetzt werden.