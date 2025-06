Tote und Verletzte bei Einsturz von Flussbrücke in Indien

Im Westen Indiens stürzt eine alte bei Touristen beliebte Brücke über einem reißenden Fluss ein. Zahlreiche Menschen hielten sich darauf auf. Der Unfall hat fatale Folgen.

Neu-Delhi. Der Einsturz einer Flussbrücke in einem beliebten Touristengebiet im Westen Indiens hat mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Zudem seien bei dem Unfall im Distrikt Pune 32 Personen verletzt worden, sechs von ihnen schwer, teilte der Regierungschef des betroffenen Bundesstaats Maharashtra, Devenra Fadnavis, auf der Plattform X mit. Es wurde nach Berichten indischer Medien befürchtet, dass Touristen ertranken.

Nahe der Millionenstadt Pune

Einige Menschen wurden den Angaben nach vom stark angeschwollenen Fluss Indrayani unter der Brücke mitgerissen. Nach ihnen werde gesucht, hieß es.

Der Unfall ereignete sich unweit der Millionenstadt Pune in einem Gebiet, das besonders am Wochenende viele Ausflügler anzieht. Nach Berichten des indischen Senders NDTV hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks zahlreiche Menschen auf der Eisenbrücke auf. Wie die Zeitung "India Today" berichtete, war das Bauwerk schon älter. Der Fluss darunter war nach den Monsunregen in den vergangenen Tagen stark angeschwollen. (dpa)