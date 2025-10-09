Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einem Unfall auf der A59 bei Köln ist ein Mensch getötet worden.
Bild: Thomas Banneyer/dpa
Die a59 wurde in beide Richtungen gesperrt.
Bild: Thomas Banneyer/dpa
Die a59 wurde in beide Richtungen gesperrt.
Die a59 wurde in beide Richtungen gesperrt. Bild: Thomas Banneyer/dpa
Panorama
Toter bei Unfall auf A59 - Brennende Fahrzeuge und Sperrung
Vier Fahrzeuge krachen ineinander. Ein Wohnwagen und ein Auto gehen in Flammen auf - in einem "riesigen Feuerball".

Köln.

Bei einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 59 bei Köln ist nach Polizeiangaben ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens fünf Personen seien verletzt, sagte eine Sprecherin. Zwei Fahrzeuge seien in Flammen aufgegangen. Die A59 war zunächst in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, mittlerweile ist sie in Richtung Köln wieder frei. 

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Bonn im Bereich einer Baustelle. Nach ersten Ermittlungen war ein Wohnmobil aus noch unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren. Ein nachfolgendes Auto sei unter das Wohnmobil geraten - beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Schließlich fuhr noch ein weiterer Lkw in die Unfallstelle. Der noch nicht identifizierte Fahrer des Wohnmobils konnte nur noch tot geborgen werden.

"Es gab einen riesigen Feuerball", schilderte ein Feuerwehr-Sprecher am Unfallort. Die Situation sei für die Einsatzkräfte "sehr, sehr herausfordernd" gewesen. Mittlerweile sei der Brand gelöscht. 

Mindestens drei der Verletzten seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
