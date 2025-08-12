Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einige der Evakuierten durften am Dienstag in ihre Häuser zurückkehren.
Einige der Evakuierten durften am Dienstag in ihre Häuser zurückkehren. Bild: Nono Rico/EUROPA PRESS/dpa
Die Brände bei Tarifa konnten auch am Folgetag zunächst noch nicht alle gelöscht werden.
Die Brände bei Tarifa konnten auch am Folgetag zunächst noch nicht alle gelöscht werden. Bild: Nono Rico/EUROPA PRESS/dpa
Bei dem Feuer in Tres Cantos kam ein Mann in den Flammen ums Leben.
Bei dem Feuer in Tres Cantos kam ein Mann in den Flammen ums Leben. Bild: Rafael Bastante/EUROPA PRESS/dpa
Es gab umfangreiche Evakuierungen.
Es gab umfangreiche Evakuierungen. Bild: Nono Rico/EUROPA PRESS/dpa
Einige der Evakuierten durften am Dienstag in ihre Häuser zurückkehren.
Einige der Evakuierten durften am Dienstag in ihre Häuser zurückkehren. Bild: Nono Rico/EUROPA PRESS/dpa
Die Brände bei Tarifa konnten auch am Folgetag zunächst noch nicht alle gelöscht werden.
Die Brände bei Tarifa konnten auch am Folgetag zunächst noch nicht alle gelöscht werden. Bild: Nono Rico/EUROPA PRESS/dpa
Bei dem Feuer in Tres Cantos kam ein Mann in den Flammen ums Leben.
Bei dem Feuer in Tres Cantos kam ein Mann in den Flammen ums Leben. Bild: Rafael Bastante/EUROPA PRESS/dpa
Es gab umfangreiche Evakuierungen.
Es gab umfangreiche Evakuierungen. Bild: Nono Rico/EUROPA PRESS/dpa
Panorama
Toter bei Waldbrand in der Nähe von Madrid
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Spanien kämpfen Einsatzkräfte in mehreren Regionen gegen Waldbrände. Wie gefährlich die Feuer sind, zeigt der Tod eines Mannes bei Madrid. Zugleich stöhnen die Menschen unter extremer Hitze.

Madrid.

Bei einem Waldbrand nördlich von Madrid ist ein Mann ums Leben gekommen. Der etwa 50-Jährige sei am Montagabend mit schweren Verbrennungen in einem Haus der Siedlung Tres Cantos gefunden worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Er habe Verbrennungen von 98 Prozent seiner Haut erlitten und sei wenig später in einem Krankenhaus gestorben. 

In Videos war zu sehen, wie Feuerwehrleute zwischen Häusern von Tres Cantos in Vorgärten und auf den Straßen gegen Flammen kämpften, die überall aus Hecken, Gebüsch, Bäumen und Gebäuden schlugen. Die extreme Hitze in weiten Teilen des Landes mit Höchsttemperaturen weit über 40 Grad dörrt die Vegetation aus. Im Sommer hat es zudem kaum geregnet.

Alle aus dem Haus, nehmt nichts mit!

Das Feuer hatte sich am Abend nach Angaben eines Feuerwehrsprechers "explosionsartig" in Richtung von drei Siedlungen ausgebreitet. "In kaum 40 Minuten kamen die Flammen sechs Kilometer voran", sagte er im Fernsehen. Bewohner aus der Siedlung Soto de Viñuelas berichteten, die Polizei habe über Lautsprecher zur sofortigen Flucht aufgerufen. "Alle raus, alle aus dem Haus! Nehmt nichts mit, packt eure Taschen nicht, nur raus!", berichtete ein Paar der Zeitung "El País". Insgesamt 180 Menschen wurden evakuiert.

Während der Brand nördlich von Madrid inzwischen unter Kontrolle gebracht wurde, kämpften Einsatzkräfte weiter gegen Brände in León, Zamora, Ourense und Cádiz, wo am Montag in der Nähe des auch bei deutschen Touristen beliebten Ferienorts Tarifa im Süden Spaniens mehr als 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. Einige von ihnen konnten am Dienstag in ihre Häuser zurückkehren, wie die Verwaltung der Provinz Cádiz mitteilte.

Auch im Nordwesten Spaniens brennt es weiter

Auch in Galicien brennt es lichterloh.
Auch in Galicien brennt es lichterloh. Bild: Rosa Veiga/EUROPA PRESS/dpa
Auch in Galicien brennt es lichterloh.
Auch in Galicien brennt es lichterloh. Bild: Rosa Veiga/EUROPA PRESS/dpa

In der Provinz León im Nordwesten mussten mehr als 3.000 Menschen wegen Waldbränden evakuiert werden, wie die Zeitung "El Diario" berichtete. Die Brände konnten bisher nicht alle unter Kontrolle gebracht werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
06.08.2025
2 min.
Evakuierungen nahe Tarifa
Tarifa ist auch bei deutschen Touristen beliebt.
Waldbrände halten die Feuerwehr und andere Einsatzkräfte in Spanien nahezu pausenlos auf Trab. Derzeit bereitet ein Feuer in der Nähe eines beliebten Ferienortes im Süden die größten Sorgen.
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
11.08.2025
2 min.
Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert
Es gab umfangreiche Evakuierungen.
Waldbrände lassen die Einsatzkräfte im Sommer in Spanien kaum zur Ruhe kommen. Aktuell sorgt vor allem ein Feuer unweit des Ferienortes Tarifa für große Sorgen - und umfangreiche Evakuierungen.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel