An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden.
Das Firmengelände eines Entsorgungsbetriebes im Bereich Industriehäfen. An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden.
An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden.
Das Firmengelände eines Entsorgungsbetriebes im Bereich Industriehäfen. An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden.
Panorama
Toter Säugling im Müll entdeckt
Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes machte die tragische Entdeckung. Noch haben die Ermittler mehr Fragen als Antworten.

Bremen.

In Bremen ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden. Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes fand ihn am Morgen beim Sortieren von Abfall im Hafengebiet, wie die Polizei mitteilte. Die Identität des Kindes und seine genaue Todesursache sind den Angaben nach noch nicht bekannt. Dazu sollte der Leichnam noch am Dienstag obduziert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Am Morgen verließ ein Leichenfahrzeug das Gelände des Recyclingunternehmens, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Bei dem Fundort handelt es sich um ein Firmengelände im Bereich Industriehäfen nördlich der Weser im Nordwesten der Hansestadt. Auf Videoaufnahmen sind auf dem Betriebsgelände Gewerbeabfälle wie Bauschutt und Plastik zu sehen. Umliegend befinden sich weitere Industrieflächen. Auch das Bremer Stahlwerk und die Baustelle für den Wesertunnel der A281 befinden sich in der Nähe. (dpa)

