Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Firmengelände im Bereich Industriehäfen.
Das Firmengelände im Bereich Industriehäfen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Der Säugling wurde im Müll gefunden.
Der Säugling wurde im Müll gefunden. Bild: Sina Schuldt/dpa
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Bremen sind weiter Fragen offen.
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Bremen sind weiter Fragen offen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Das Firmengelände im Bereich Industriehäfen.
Das Firmengelände im Bereich Industriehäfen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Der Säugling wurde im Müll gefunden.
Der Säugling wurde im Müll gefunden. Bild: Sina Schuldt/dpa
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Bremen sind weiter Fragen offen.
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Bremen sind weiter Fragen offen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Panorama
Toter Säugling in Bremen im Müll kam lebend zur Welt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes machte die Entdeckung am Dienstag. Die Obduktion gibt nun neue Hinweise zu dem Fall.

Bremen.

Der in Bremen auf einem Recyclinghof gefundene tote Säugling kam lebend zur Welt. Das ist das Ergebnis der Obduktion, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das Mädchen war demnach etwa zwei Tage alt und lebte auch noch, als es abgelegt wurde.

Der Säugling wurde am Dienstagmorgen vom Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes beim Sortieren von Bauschutt im Stadtbremer Hafengebiet entdeckt. Das Kind sei schwer verletzt gewesen und auch an seinen Verletzungen gestorben. Wie und wodurch der Säugling verletzt wurde, sei noch nicht klar. Auch die Ablagesituation im Bauschutt und der Umgang mit dem Abfall könne eine Rolle spielen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Wo das Kind abgelegt wurde und wie es zu dem Recyclinghof kam, war zunächst weiter offen. Es sei nicht auszuschließen, dass das Mädchen mit einem Bauschutt-Transport zu dem Recyclinghof gelangt sei. Die Identität des Kindes war auch am Morgen weiter unbekannt. Auch die Identität und Herkunft der Eltern waren offen. Zunächst gab es keine Informationen zum weiteren Vorgehen der Ermittler.

Bei dem Fundort handelt es sich um ein Firmengelände im Bereich Industriehäfen nördlich der Weser im Nordwesten der Hansestadt. Auf Videoaufnahmen sind auf dem Betriebsgelände Gewerbeabfälle wie Bauschutt und Plastik zu sehen. Am Dienstagmorgen hatte nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur ein Leichenfahrzeug das Gelände des Recyclingunternehmens verlassen. Umliegend befinden sich weitere Industrieflächen. Auch das Bremer Stahlwerk und die Baustelle für den Wesertunnel der A281 befinden sich in der Nähe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Toter Säugling im Müll entdeckt
An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden.
Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes machte die tragische Entdeckung. Noch haben die Ermittler mehr Fragen als Antworten.
25.11.2025
1 min.
Toter Säugling im Müll entdeckt - was wir bisher wissen
Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden.
Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes machte die tragische Entdeckung. Noch haben die Ermittler mehr Fragen als Antworten.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12:35 Uhr
2 min.
Stromausfall stoppt Prozess gegen mutmaßliche Linksextreme
Den Angeklagten wird vorgeworfen, gezielt Rechte angegriffen zu haben.
Ein Stromausfall im Gerichtssaal hat die Verhandlung gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden vorübergehend ausgebremst. Nach einer Pause soll es am frühen Nachmittag weitergehen.
Mehr Artikel