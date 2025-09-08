Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Zusammenstoß eines Lastautos mit einem Linienbus wurde der Vorderteil des Busses zertrümmert, der Busfahrer starb im Krankenhaus.
Beim Zusammenstoß eines Lastautos mit einem Linienbus wurde der Vorderteil des Busses zertrümmert, der Busfahrer starb im Krankenhaus. Bild: František Iván/TASR/dpa
28 Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden.
28 Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden. Bild: František Iván/TASR/dpa
Der Linienbus war auf einer Regionalverbindung in der Ostslowakei unterwegs.
Der Linienbus war auf einer Regionalverbindung in der Ostslowakei unterwegs. Bild: František Iván/TASR/dpa
Beim Zusammenstoß wurde der Busfahrer im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Beim Zusammenstoß wurde der Busfahrer im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Bild: František Iván/TASR/dpa
Beim Zusammenstoß eines Lastautos mit einem Linienbus wurde der Vorderteil des Busses zertrümmert, der Busfahrer starb im Krankenhaus.
Beim Zusammenstoß eines Lastautos mit einem Linienbus wurde der Vorderteil des Busses zertrümmert, der Busfahrer starb im Krankenhaus. Bild: František Iván/TASR/dpa
28 Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden.
28 Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden. Bild: František Iván/TASR/dpa
Der Linienbus war auf einer Regionalverbindung in der Ostslowakei unterwegs.
Der Linienbus war auf einer Regionalverbindung in der Ostslowakei unterwegs. Bild: František Iván/TASR/dpa
Beim Zusammenstoß wurde der Busfahrer im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Beim Zusammenstoß wurde der Busfahrer im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Bild: František Iván/TASR/dpa
Panorama
Toter und Verletzte bei Busunfall in der Slowakei
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einer Landstraße stoßen ein Regionalbus und ein Lastauto zusammen. Mehrere Menschen werden verletzt. Der Busfahrer erliegt seinen Verletzungen.

Bratislava.

In der Slowakei sind ein Autobus und ein Lastauto zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Montag starb der Busfahrer an den Folgen seiner Verletzungen, wie die Polizei auf Facebook mitteilte. 33 weitere Menschen wurden nach Angaben des Feuerwehr- und Rettungsdienstes verletzt und auf mehrere Krankenhäuser aufgeteilt. Zuvor waren wegen der unübersichtlichen Lage nur 28 Verletzte gemeldet worden.

Von der Polizei veröffentlichte Bilder der Unfallstelle zeigten, dass der vordere Teil des Linienbusses völlig zertrümmert war. Der Lastwagen lag schwer beschädigt in einer Wiese neben der Landstraße.

Busfahrer erliegt seinen Verletzungen

Wie die staatliche Nachrichtenagentur TASR berichtete, wurde der Busfahrer im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er dann aber starb.

Der Linienbus war auf einer Regionalverbindung in der Ostslowakei unterwegs. Dort hatten sich nach TASR-Informationen neben dem Fahrer 32 Passagiere befunden, als es auf einer Landstraße bei der Gemeinde Drienovec zum Zusammenstoß kam. Auch der Fahrer des Lastautos wurde verletzt. Die Straße wurde vorerst für den Verkehr gesperrt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
2 min.
Nach Zwischenfällen: Slowakei zählt ihre Braunbären
Ein Braunbär ist im Tal Zadné Meďodoly in Tatranská Javorina unterwegs. (Archivbild)
Knapp fünfeinhalb Millionen Menschen leben in der Slowakei. Doch wie viele Braunbären gibt es dort? Nach mehreren tödlichen Angriffen auf Menschen sollen die Raubtiere gezählt werden. Wie geht das?
23.08.2025
3 min.
Fünf Tote nach Busunfall nahe der Niagarafälle
In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder, hieß es von der Polizei.
Sie sind auf dem Rückweg von den weltbekannten Wasserfällen, als der Bus von der Straße abkommt: Menschen werden aus dem Fahrzeug geschleudert. Es gibt Tote und viele Verletzte.
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel