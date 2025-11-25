Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht - offenbar litt sie unter einem niedrigen Blutzuckerspiegel.
Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht - offenbar litt sie unter einem niedrigen Blutzuckerspiegel. Bild: Uncredited/Wat Rat Prakhong Tham/AP/dpa
Panorama
Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Thailänderin wird offiziell für tot erklärt und im Sarg zum Tempel gebracht. Sekunden vor der Feuerbestattung zeigt sie plötzlich Lebenszeichen.

Bangkok.

Eine für tot erklärte 65-Jährige ist in Thailand lebend in ihrem Sarg entdeckt worden - nur wenige Augenblicke vor der geplanten Einäscherung. Die Angehörigen der Frau hatten den Sarg zum Tempel Wat Rat Prakongtham in Nonthaburi nahe Bangkok gebracht, wo die Feuerbestattung stattfinden sollte, wie die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf Mitarbeiter berichtete. Der Tempel übertrug den beinahe tragischen Vorfall per Livestream.

Als der Sarg für die letzten Vorbereitungen vor der Einäscherung noch einmal geöffnet wurde, bemerkten die Mitarbeiter Bewegungen der Frau – und stellten fest, dass sie noch lebte. Sie berichteten, wie erschrocken sie gewesen seien. Der Abt habe sofort angeordnet, die Frau ins Krankenhaus zu bringen, hieß es.

Alle Dokumente waren ausgestellt

Der jüngere Bruder der vermeintlich Toten sagte Reportern, die Familie sei aus dem nördlichen Phitsanulok angereist, nachdem örtliche Behörden sie darüber informiert hatten, dass die Frau in der vorangegangenen Nacht gestorben war. "Die Beamten sagten uns, sie sei gestorben. Alle Dokumente waren ausgestellt, also legten wir sie in einen Sarg und brachten sie zum Tempel zur Einäscherung", erklärte er.

Im überwiegend buddhistischen Thailand finden die Einäscherungen meist in Tempeln statt.
Im überwiegend buddhistischen Thailand finden die Einäscherungen meist in Tempeln statt. Bild: Carola Frentzen/dpa
Ein Arzt bestätigte später, dass die Frau keinerlei Anzeichen eines Herzstillstands oder Atemversagens gezeigt habe. Stattdessen habe sie an einer schweren Hypoglykämie – einem kritisch niedrigen Blutzuckerspiegel – gelitten. Sie erhielt umgehend medizinische Behandlung. (dpa)

