Touristen-Boot in Italien gekentert - Berichte: ein Toter

Was als Urlaubsaktivität begann endet tragisch: Während eines Unwetters kentert ein von Touristen gemietetes Segelboot. Medien berichten von einem Toten.

Bei einem Bootsunglück auf dem Lago Maggiore in Norditalien sind mehrere Menschen als vermisst gemeldet worden. Wie die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten, kam ein Mensch bei dem Vorfall am Sonntagabend ums Leben. 19 Menschen seien gerettet worden, teilte die Feuerwehr per Twitter mit.

Die Einsatzkräfte suchten demnach zu Wasser und aus der Luft per Hubschrauber weiter nach Vermissten. Den Medienberichten zufolge kamen fünf Menschen in eine Klinik, die übrigen wurden vor Ort behandelt.

Das Boot kenterte am Abend während eines Unwetters am südlichen Ende des Sees nahe dem Ort Lisanza, der auf der lombardischen Seite des Sees liegt. Nach Angaben des Präsidenten der Region Lombardei Attilio Fontana, führte ein starker Sturm zu dem Unfall. Das 16 Meter lange Segelboot sei von Touristen gemietet worden, schrieb er auf Facebook. (dpa)