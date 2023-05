Tradition, Party und Protest: Charles und Camilla gekrönt

Doch Zehntausende andere feierten das Königshaus und strömten in die Londoner Innenstadt, um einen Blick auf Charles, Camilla und die anderen Royals zu erhaschen. Wer einen guten Blick auf die Prozession haben wollte, musste bereits am frühen Morgen seinen Platz an der Prachtstraße The Mall sichern.

Komfortabler hatten es da die geladenen Gäste in der Kirche, die aus der ganzen Welt zur Krönung anreisten. Unter ihnen waren gekrönte Häupter wie Willem-Alexander und Máxima von den Niederlanden und Felipe und Letizia von Spanien. Aus Schweden kamen König Carl Gustaf und seine Tochter Victoria. Für das dänische Königshaus kamen Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary, für die Norweger reisten Haakon und Mette-Marit an. Charles jüngerer Sohn Prinz Harry kam allein zu der Zeremonie, seine Frau Meghan blieb mit den beiden Kindern in den USA.

Wie erwartet war Harry auch später nicht dabei als die Königsfamilie sich auf dem Palast-Balkon präsentierte und den Fans zuwinkte. Britischen Medien zufolge machte er sich nach der Krönung umgehend auf den Heimweg in die USA. Bereits zuvor war zu lesen gewesen, dass Harry sofort nach Hause fliegen wolle, da sein Sohn Prinz Archie am Krönungstag seinen vierten Geburtstag feierte.

Polit-Prominenz und britisches Schmuddelwetter

Dass die britische Monarchie durchaus auch weltweit politische Bedeutung hat, zeigte sich an der Gästeliste. Bei der Zeremonie dabei waren beispielsweise der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und Tony Blair, US-First Lady Jill Biden und die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Olena Selenska. Auch Showstars wie Nick Cave, Katy Perry und Lionel Richie waren zu Gast bei der Zeremonie.

Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter am 8. September 2022 König. Die Krönung symbolisiert lediglich seine Amtsübernahme. Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren. Da es in den Königshäusern der anderen Länder ein solches Krönungsritual nicht gibt, war die Feier für die allermeisten Gäste ein bislang einmaliges und historisches Ereignis.

Zwei Fans der Royals verkündeten schon am Morgen: "Es ist ein britischer Feiertag, natürlich wird es regnen!" Und so kam es dann auch. Wegen des Schmuddelwetters musste die militärische Kunstfliegerstaffel kleiner ausfallen als geplant. Nur die "Red Arrows" und Helikopter waren vor trübgrauem Himmel zu sehen. Die Königsfamilie lächelte und staunte trotzdem, als die Flieger die Farben der Nationalflagge Union Jack - Blau, Weiß und Rot - in den Himmel sprühten. (dpa)