Tram und Reisebus stoßen in Mitte zusammen - Fahrer verletzt

Ein Reisebus und eine Tram stoßen nahe dem Alexanderplatz zusammen.
Ein Reisebus und eine Tram stoßen nahe dem Alexanderplatz zusammen. Bild: Torsten Holtz/dpa
Ein Reisebus und eine Tram stoßen nahe dem Alexanderplatz zusammen, der Busfahrer wird schwer verletzt.
Ein Reisebus und eine Tram stoßen nahe dem Alexanderplatz zusammen, der Busfahrer wird schwer verletzt. Bild: Torsten Holtz/dpa
Rettungskräfte sind im Einsatz bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem Reisebus.
Rettungskräfte sind im Einsatz bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem Reisebus. Bild: Torsten Holtz/dpa
Der Fahrer eines Reisebusses wird bei einem Zusammenstoß mit einer Tram nahe dem Alexanderplatz schwer verletzt.
Der Fahrer eines Reisebusses wird bei einem Zusammenstoß mit einer Tram nahe dem Alexanderplatz schwer verletzt. Bild: Torsten Holtz/dpa
Nach einem Zusammenstoß mit einem Reisebus entgleist eine Tram.
Nach einem Zusammenstoß mit einem Reisebus entgleist eine Tram. Bild: Torsten Holtz/dpa
Nahe dem Alexanderplatz werden Menschen bei einem schweren Unfall verletzt.
Nahe dem Alexanderplatz werden Menschen bei einem schweren Unfall verletzt. Bild: Torsten Holtz/dpa
Ein Reisebus und eine Tram stoßen nahe dem Alexanderplatz zusammen.
Ein Reisebus und eine Tram stoßen nahe dem Alexanderplatz zusammen. Bild: Torsten Holtz/dpa
Ein Reisebus und eine Tram stoßen nahe dem Alexanderplatz zusammen, der Busfahrer wird schwer verletzt.
Ein Reisebus und eine Tram stoßen nahe dem Alexanderplatz zusammen, der Busfahrer wird schwer verletzt. Bild: Torsten Holtz/dpa
Rettungskräfte sind im Einsatz bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem Reisebus.
Rettungskräfte sind im Einsatz bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem Reisebus. Bild: Torsten Holtz/dpa
Der Fahrer eines Reisebusses wird bei einem Zusammenstoß mit einer Tram nahe dem Alexanderplatz schwer verletzt.
Der Fahrer eines Reisebusses wird bei einem Zusammenstoß mit einer Tram nahe dem Alexanderplatz schwer verletzt. Bild: Torsten Holtz/dpa
Nach einem Zusammenstoß mit einem Reisebus entgleist eine Tram.
Nach einem Zusammenstoß mit einem Reisebus entgleist eine Tram. Bild: Torsten Holtz/dpa
Nahe dem Alexanderplatz werden Menschen bei einem schweren Unfall verletzt.
Nahe dem Alexanderplatz werden Menschen bei einem schweren Unfall verletzt. Bild: Torsten Holtz/dpa
Tram und Reisebus stoßen in Mitte zusammen - Fahrer verletzt
Ein Reisebus will nahe dem Berliner Alexanderplatz abbiegen, dabei kommt er einer Straßenbahn in die Quere. Auch eine Schulklasse war in der Bahn – Sanitäter kümmern sich um die Schüler.

Berlin.

Mehrere Menschen sind bei einem schweren Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Reisebusses nahe dem Berliner Alexanderplatz verletzt worden. Der Fahrer des ansonsten leeren Reisebusses sei schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst sei der Mann vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. 

Schulklasse in Tram

Mindestens fünf Fahrgäste der Straßenbahn und der Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Darunter waren auch einige Schulkinder einer fünften Klasse. In der Tram sei auch eine Schulklasse mitgefahren, so der Sprecher. Sanitäter versorgten die Kinder. Insgesamt habe sich die Feuerwehr um 30 Menschen gekümmert. Ein leicht verletzter Mensch wurde ebenfalls ins Krankenhaus gefahren. 

Der Bus aus Dänemark und die Straßenbahn stießen am Mittag gegen 13.30 Uhr auf der Mollstraße zwischen der Ecke Berolinastraße und dem Platz der Vereinten Nationen zusammen. Der Busfahrer bog offenbar an der Stelle ab, um die Gleise zu überqueren. 

Bus gegen Stromleitung gedrückt, Tram entgleist

Beide Fahrzeuge seien bei dem Unfall zerstört worden. Der Bus wurde durch den Aufprall gegen einen Stromleitungsmast der Tram gedrückt. Durch den beschädigten Mast wurde der Strom für die Straßenbahnen in einem größeren Abschnitt unterbrochen, wie die BVG mitteilte. Die Tram entgleiste durch den Zusammenstoß. 

Rund um die Unfallstelle kam es zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen. Der zerstörte Reisebus wurde am frühen Abend abtransportiert. Die Straßenbahn war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht zurück aufs Gleis gesetzt worden. 

Die Mollstraße war nach Angaben der Polizei weiterhin gesperrt. Der Verkehrsinformationszentrale zufolge gab es außerdem erhebliche Einschränkungen beim Straßenbahnverkehr. Betroffen waren mehrere Linien wie die M4, M5, M6 und M8. 

Die Tram fährt dort in der Mitte der breiten Straße, die Autos jeweils rechts und links in mehreren Spuren. Eine Überquerung der Straßenbahngleise ist nicht vorgesehen. Es gibt nur eine kleine Überfahrtmöglichkeit, die aber nicht für den Verkehr freigegeben ist. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Polizei ermittelte zum Hergang und zur Schuld am Unfall und setzte dabei auch eine Drohne zum Ausmessen des Orts aus der Luft ein, wie ein Sprecher sagte. (dpa)

