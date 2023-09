Traumhafte Maya Bay auf Phi Phi Island öffnet wieder

Jahrelang pilgerten Massen an Touristen auf die ansonsten unbewohnte Insel Phi Phi Leh - und sorgten so für großen Schaden an der Natur. Nun schauen die Behörden ganz genau hin.

Bangkok. Nach zwei Monaten Erholungspause vom Tourismus öffnet die weltberühmte Maya Bay im thailändischen Traum-Archipel Phi Phi Island an diesem Wochenende wieder für Besucher. Seit vergangenem Jahr wird die herrliche Bucht während der Regenzeit im August und September für Gäste geschlossen, damit sich das fragile Ökosystem regenerieren kann. Ab Sonntag sind wieder Gäste erlaubt.

Die Maya Bay mit ihrem puderweißen Strand und den markanten Felsen war vor mehr als 20 Jahren durch den Hollywoodfilm "The Beach" mit Leonardo DiCaprio bekannt geworden.

Jahrelang pilgerten Massen an Touristen auf die ansonsten unbewohnte Insel Phi Phi Leh, um die Bucht zu bestaunen. Die Folge: Dutzende Boote warfen täglich ihre Anker ins einst intakte Riff, Korallen gingen ein, die Schwarzspitzenhaie zogen ab, der Müll türmte sich.

Im Juni 2018 wurde auf Drängen von Meeresbiologen schließlich die Reißleine gezogen: Überraschend sperrte der örtliche Nationalpark damals den Strand. Wegen der Corona-Pandemie öffnete er erst Anfang 2022 wieder - nach dreieinhalb Jahren. Seither gelten strenge Regeln. Die wohl wichtigsten: Boote dürfen nicht mehr in die Bucht, Schwimmer und Schnorchler auch nicht. Auch wurde die Besucherzahl begrenzt. (dpa)