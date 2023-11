Travis Kelce schwärmt von Taylor Swift

Wie bekommt man ein Date mit Taylor Swift? Er habe gemeinsame Bekannte als "Verkuppler" eingesetzt, gesteht Football-Star Travis Kelce. Beide sind seit kurzem ein Paar.

New York. Der US-Football-Star Travis Kelce (34) hat in einem ausführlichen Interview von seiner neuen Freundin Taylor Swift (33) geschwärmt. Die Sängerin sei "urkomisch" und "ein Genie", sagte Kelce, der bei den Kansas City Chiefs spielt, dem Magazin des "Wall Street Journal". Er sei nie zuvor mit jemandem ausgegangen, der "so eine Aura" habe. Swift gehört zu den derzeit weltweit erfolgreichsten Pop-Stars.

Um Swift kennenzulernen, habe er gemeinsame Bekannte als "Verkuppler" eingesetzt, sagte Kelce. Dann hätten sie sich in New York getroffen. "Da hatten wir schon miteinander gesprochen, also wusste ich, dass wir ein nettes Abendessen haben würden und eine Unterhaltung und was danach kommt, kommt danach."

An die Aufmerksamkeit, die Swift bekomme, müsse er sich allerdings erst noch gewöhnen. "So etwas hatte ich noch nie. Aber ich laufe auch nicht davon weg. Die ständige Musterung, die sie abbekommt, wie immer eine Lupe auf ihr drauf ist, jeden Tag, Paparazzi vor ihrem Haus, vor jedem Restaurant, in das sie geht, vor jedem Flugzeug, aus dem sie steigt, und sie lebt einfach und genießt das Leben. Wenn sie sich so verhält, dann bin ich besser nicht derjenige, der sich da komplett komisch benimmt." (dpa)