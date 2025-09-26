Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Königin Anna Zenz (M) mit den Prinzessinnen Emma Meinhardt (l) und Katja Simon (r)
Königin Anna Zenz (M) mit den Prinzessinnen Emma Meinhardt (l) und Katja Simon (r) Bild: Hannes P. Albert/dpa
Weinkönigin Anna Zenz wird zahlreiche Termine auch im Ausland wahrnehmen.
Weinkönigin Anna Zenz wird zahlreiche Termine auch im Ausland wahrnehmen. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Königin Anna Zenz (r) mit den Prinzessinnen Emma Meinhardt (l) und Katja Simon (M)
Königin Anna Zenz (r) mit den Prinzessinnen Emma Meinhardt (l) und Katja Simon (M) Bild: Hannes P. Albert/dpa
Königin Anna Zenz (M) mit den Prinzessinnen Emma Meinhardt (l) und Katja Simon (r)
Königin Anna Zenz (M) mit den Prinzessinnen Emma Meinhardt (l) und Katja Simon (r) Bild: Hannes P. Albert/dpa
Weinkönigin Anna Zenz wird zahlreiche Termine auch im Ausland wahrnehmen.
Weinkönigin Anna Zenz wird zahlreiche Termine auch im Ausland wahrnehmen. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Königin Anna Zenz (r) mit den Prinzessinnen Emma Meinhardt (l) und Katja Simon (M)
Königin Anna Zenz (r) mit den Prinzessinnen Emma Meinhardt (l) und Katja Simon (M) Bild: Hannes P. Albert/dpa
Panorama
Trotz männlicher Konkurrenz: Anna Zenz ist 77. Weinkönigin
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals seit Jahrzehnten kommt ein Mann ins Finale um den traditionsreichen Titel. Doch im Jubel ihrer Fangemeinde nimmt schließlich die neue "First Lady des Rebensafts" die Krone entgegen.

Neustadt/Weinstraße.

Erstmals stand ein Mann im Finale - doch zur Deutschen Weinmajestät ist erneut eine Frau gekürt worden. Die 24-jährige Anna Zenz aus dem Anbaugebiet Mosel setzte sich im pfälzischen Neustadt/Weinstraße gegen drei Mitbewerberinnen und einen männlichen Konkurrenten durch und ist 77. Deutsche Weinkönigin.

In einer spannenden Endrunde kürten eine Jury und das Publikum die studierte Betriebswirtin aus Ediger-Eller (Kreis Cochem-Zell) zur Siegerin. Unter dem Jubel ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer nahm Zenz mit feuchten Augen die Krone entgegen.

"Es ist einfach unbeschreiblich", sagte die neue Rebenmonarchin überglücklich der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe keine Siegesfeier vorbereitet. "Ne, den Plan gabs nicht. Ich lasse mich überraschen."

Warum die Wahl für Aufsehen sorgte

Auch wegen des überhaupt ersten männlichen Teilnehmers war das Finale überregional mit großem Interesse verfolgt worden. Der 26-jährige Levin McKenzie, Student der Betriebswirtschaft aus Rheinhessen, unterlag jedoch - er wäre der erste Deutsche Weinkönig gewesen. Auch Lucia Winterhalter (Baden) schied aus.

Das Finale war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Das Finale war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Das Finale war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Das Finale war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Bild: Hannes P. Albert/dpa

Vor Hunderten Gästen im Saalbau wurden Emma Meinhardt (25, Saale Unstrut) und Katja Simon (25, Hessische Bergstraße) zu Weinprinzessinnen gewählt. Als wichtigste Botschafter der insgesamt 13 deutschen Weinbaugebiete vertritt das Trio nun ein Jahr lang rund 15.000 Winzerinnen und Winzer. Weinkönigin Anna Zenz wird zahlreiche Termine auch im Ausland wahrnehmen. Erster Termin ist eine Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Den Haag.

"Alle Kandidaten haben sich gegenseitig unterstützt und durch den Abend getragen", sagte die Monarchin auf Zeit mit breitem Lächeln und winkte im Konfettiregen nach allen Seiten. "Jetzt wird gefeiert. Es gibt sicher das eine oder andere Glas Wein."

Wer bewegt Abschied nahm

Im Finale mussten die vier Frauen und der eine Mann unter anderem Weinsorten bei einer Blindverkostung erkennen und in weinbezogenen Spielen ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen. Die bisherige Amtsinhaberin Charlotte Weihl (26) nahm bewegt Abschied. Deutsche Weinköniginnen werben seit 1949 für die Branche. (dpa)

