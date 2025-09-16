Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Panorama
Trump würdigt Redford: "Ich fand ihn großartig"
Robert Redford ist gestorben. Auch US-Präsident Donald Trump würdigt die Hollywood-Legende - auf spezielle Art.

Washington.

US-Präsident Donald Trump hat den gestorbenen Hollywood-Schauspieler Robert Redford gewürdigt. "Robert Redford war großartig", sagte Trump vor Journalistinnen und Journalisten in Washington. Eine Zeit lang habe es "keinen besseren" gegeben.

Redford habe seiner Ansicht nach "sieben oder acht großartige Filme" gemacht, sagte Trump weiter. "Die waren wirklich großartig. Es gab eine Zeitspanne, da war er der Heißeste. Ich fand ihn großartig."

Redford war im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie seine Sprecherin bekanntgegeben hatte. (dpa)

