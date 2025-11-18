Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Ermittler entdeckten Marihuana. (Symbolbild)
Die Ermittler entdeckten Marihuana. (Symbolbild) Bild: Michael Brandt/dpa
Die Ermittler entdeckten Marihuana. (Symbolbild)
Die Ermittler entdeckten Marihuana. (Symbolbild) Bild: Michael Brandt/dpa
Panorama
Tschechien: Drogenpilot muss ins Gefängnis
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Propellerflugzeug legt auf einem Acker eine Bruchlandung hin. Als die Rettungskräfte in die prallgefüllten Taschen an Bord schauen, kommt ein überraschender Fund zutage.

Ostrava.

Ein Drogenpilot ist in Tschechien zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied das Landgericht in Ostrava, wie die Zeitung "MF Dnes" online berichtete. Dem 48-Jährigen war demnach zum Verhängnis geworden, dass er mit seinem Propellerflugzeug auf einem Acker notlanden musste. Dabei habe sich die Maschine überschlagen. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden in der Kabine Sporttaschen mit rund 70 Kilo Marihuana.

Ziel lag im Norden Polens

Zu der Bruchlandung kam es im August 2024 bei der Gemeinde Bartosovice, knapp 270 Kilometer östlich von Prag. Wie die Ermittlungen ergaben, nahm der Slowake die Ladung in Spanien auf. Er flog von dort zurück in die Slowakei und wollte über Tschechien weiter zu einem Sportflughafen im Norden Polens gelangen. Dort kam er indes nie an. Der Angeklagte bestritt dem Bericht zufolge seine Schuld, denn er habe nur im Auftrag gehandelt. "Ich hatte keinen Grund, den Kunden im Verdacht zu haben oder die Sendung zu öffnen", sagte er vor Gericht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
2 min.
Jäger in Tschechien erschießt Jäger
Jagdpatronen im Kaliber 308 Winchester (l-r), 30-06 Springfield und 300 Winchester Magnum stehen bei einem Jäger auf einem Waffenschrank. (Symbolbild)
Bei einer Jagd trifft eine Kugel einen 67-Jährigen tödlich. Die Polizei ermittelt – und lässt Alkoholtests machen. Was über den Vorfall bisher bekannt ist.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
27.10.2025
2 min.
Klinsmann als Tschechien-Coach? - Verbandschef zurückhaltend
Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird mit dem vakanten Nationaltrainer-Posten in Tschechien in Verbindung gebracht. (Archivbild)
Auf Transferseiten im Internet wird der Ex-Bundestrainer als neuer tschechischer Nationalcoach gehandelt. Was der Verband dazu sagt.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
Mehr Artikel