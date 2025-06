TV-Serie über Deutschland als Diktatur braucht 600 Komparsen

Wer immer schon mal in einer Streamingserie mitmachen wollte, hat jetzt im Raum Köln Gelegenheit dazu.

Köln.

Mehr als 600 Komparsen und Kleindarsteller werden für Dreharbeiten im Raum Köln gesucht. Produziert werde die Serie "All Heroes Are Bastards" für die ARD-Mediathek, teilte die Agentur Eick & Weber mit. Darin geht es um ein Deutschland, in dem eine autoritäre Regierung in drastischer Weise gegen Minderheiten vorgeht. Die Dreharbeiten sollen von Mitte Juli bis Mitte Oktober stattfinden.