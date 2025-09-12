Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Harry will die Versorgung verwundeter Soldaten in der Ukraine unterstützen.
Harry will die Versorgung verwundeter Soldaten in der Ukraine unterstützen. Bild: Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia/AP/dpa
Harry will die Versorgung verwundeter Soldaten in der Ukraine unterstützen.
Harry will die Versorgung verwundeter Soldaten in der Ukraine unterstützen. Bild: Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia/AP/dpa
Panorama
Überraschungsreise: Harry besucht Veteranen in Kiew
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Zug ist der britische Prinz überraschend über Polen in die Ukraine gereist. Sein Ziel? Die Unterstützung verwundeter Soldaten. Das ist dem 40-Jährigen ein Herzensanliegen.

London/Kiew.

Gerade war Prinz Harry noch bei seinem Vater König Charles III. (76) zum Teetrinken in London zu Gast. Kurz darauf wartet auf den Prinzen ein ganz anderes Programm: Gemeinsam mit einem Team seiner Initiative Invictus Games ist Harry (40) überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. 

Harry sei von der ukrainischen Regierung eingeladen worden, berichtete die britische Tageszeitung "The Guardian". Bei dem Besuch soll es demnach um Initiativen zur Unterstützung der Rehabilitation von verwundeten Soldaten gehen. Das langfristige Ziel sei es, allen Landesteilen Hilfe bereitzustellen.

Er wolle "alles in seiner Macht Stehende tun", um die Genesung von Soldaten unterstützen zu können, sagte Harry über seine Bemühungen. Man müsse dafür sorgen, dass das Schicksal der Ukraine "im Bewusstsein der Menschen" verankert bleibe.

Nicht erster Besuch in Ukraine

Die erste Reise des Prinzen in die Ukraine ist der Besuch in Kiew nicht: Bereist im April reiste Harry nach Lwiw im Westen des Landes und besuchte eine Klinik, in der verwundete Soldaten und Zivilisten rehabilitiert werden.

Harry, der mit seiner Frau Meghan und den Kindern in den USA lebt und dessen Verhältnis zur britischen Königsfamilie nach wie vor als zerrüttet gilt, hat selbst zehn Jahre lang in der britischen Armee gedient. Die Unterstützung verwundeter Veteranen ist dem Prinzen ein Anliegen. 2014 gründete er deshalb die Initiative Invictus Games, eine Sportveranstaltung für verwundete Veteranen, ähnlich den Paralympics. 

Der zweite Besuch in der Ukraine in nur wenigen Monaten: Prinz Harry besucht Kiew.
Der zweite Besuch in der Ukraine in nur wenigen Monaten: Prinz Harry besucht Kiew. Bild: Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia/AP/dpa
Der zweite Besuch in der Ukraine in nur wenigen Monaten: Prinz Harry besucht Kiew.
Der zweite Besuch in der Ukraine in nur wenigen Monaten: Prinz Harry besucht Kiew. Bild: Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia/AP/dpa

Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA plante Harry einen vollen Tag in Kiew, Details könnten aus Sicherheitsgründen nicht vorab bekanntgegeben werden. Laut Guardian wird der Prinz allerdings ein Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen. Zudem soll er den Tag mit 200 Veteranen verbringen, und auch ein Treffen mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko stehe auf dem Plan.

Vor seiner Reise in die Ukraine stattete Harry seiner Heimat Großbritannien einen Besuch ab, auch zu Wohltätigkeitszwecken. In Nottingham spendete er etwa 1,1 Millionen Pfund (umgerechnet 1,27 Millionen Euro) an die Organisation "Children in Need" - aus eigener Tasche, wie PA unter Berufung auf einen Sprecher berichtete.

Am Montag legte er zum Anlass des dritten Todestages Blumen am Grab seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., nieder. Zwei Tage später kam es schließlich zu einem Treffen mit seinem Vater - laut Berichten das erste seit etwa eineinhalb Jahren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Biertische & Co: Stadt im Erzgebirge regelt Ausleihe ihres Mobiliars neu
Zur Ausleihe unter anderem von Biertischgarnituren hat die Stadt Eibenstock jetzt neue Regeln festgesetzt.
Es gab keine einheitlichen Regeln für die Ausleihe von Stapelstühlen, Bühne und Marktbuden. Das wurde jetzt vom Stadtrat Eibenstock geändert.
Heike Mann
11.09.2025
4 min.
Versöhnung beim Afternoon Tea? Harry trifft König Charles
Hat Prinz Harry wieder Grund zu lachen? Britische Medien spekulieren über eine sich abzeichnende Versöhnung mit seinem Vater König Charles.
Bei Sandwiches, Kuchen und Darjeeling-Tee sollen die zerstrittenen Royals einen Ausweg aus der Krise gesucht haben. Wie sich das Treffen abspielte.
Christoph Meyer, dpa
14:00 Uhr
3 min.
Theaterfreunde unterwegs: Mit Dr. Klecker durch Schloss Weesenstein
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen.
Ein Ausflug voller Wiedersehensfreude: Im Schloss Weesenstein traf der Theaterförderverein auf Dr. Christine Klecker, die mit Charme und Wissen durch Geschichte und Gemäuer führte
Elke Hussel
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
3 min.
Royale Versöhnung: Harry mit den Kindern in London?
Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III. (Archivbild)
Prinz Harry denkt laut über weitere Besuche in Großbritannien nach. Möglicherweise kommt bald auch die Familie mit. Welche Rolle spielen dabei Sicherheitsfragen und das Verhältnis zu König Charles?
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel