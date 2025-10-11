Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Starker Regen hat in Südostspanien zu Überschwemmungen geführt.
Starker Regen hat in Südostspanien zu Überschwemmungen geführt. Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa
Ursache des heftigen Regens war die sogenannte Dana Alice gewesen.
Ursache des heftigen Regens war die sogenannte Dana Alice gewesen. Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa
Zahlreiche Straßen sind in Südostspanien bei schweren Regenfällen überschwemmt worden.
Zahlreiche Straßen sind in Südostspanien bei schweren Regenfällen überschwemmt worden. Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa
Starker Regen hat in Südostspanien zu Überschwemmungen geführt.
Starker Regen hat in Südostspanien zu Überschwemmungen geführt. Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa
Ursache des heftigen Regens war die sogenannte Dana Alice gewesen.
Ursache des heftigen Regens war die sogenannte Dana Alice gewesen. Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa
Zahlreiche Straßen sind in Südostspanien bei schweren Regenfällen überschwemmt worden.
Zahlreiche Straßen sind in Südostspanien bei schweren Regenfällen überschwemmt worden. Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa
Panorama
Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Südostspanien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alarmstufe rot, Evakuierungen und abgesagte Events: Starker Regen erschreckt Menschen in Spanien. Dann gibt es eine Entwarnung, aber Erinnerungen an eine frühere Katastrophe können wachwerden.

Los Alcázares.

Heftige Regenfälle haben in der Region Murcia im Südosten Spaniens am Mittelmeer zu überschwemmten Straßen, Feuerwehreinsätzen und zur Evakuierung Dutzender Anwohner geführt. Regionalpräsident Fernando López Miras warnte Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Campo de Cartagena und Mazarrón, "unnötige Fahrten zu vermeiden und vorsichtig zu sein", wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. 

Der Bürgermeister von Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, hatte auf Instagram Anwohner in den niedrig gelegenen Bereichen der Gemeinde aufgefordert, sich mit Lebensmitteln, Wasser, Verbandskasten und Batterien in den ersten Stock ihrer Häuser zu begeben. Laut Regionalpräsident López Miras gab es keine Todesopfer.

Zahlreiche Straßen sind in Südostspanien bei schweren Regenfällen überschwemmt worden.
Zahlreiche Straßen sind in Südostspanien bei schweren Regenfällen überschwemmt worden. Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa
Zahlreiche Straßen sind in Südostspanien bei schweren Regenfällen überschwemmt worden.
Zahlreiche Straßen sind in Südostspanien bei schweren Regenfällen überschwemmt worden. Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa

Erinnerungen an Flutkatastrophe 2024

In der Region Murcia und benachbarten Gegenden hatte es vorübergehend "Alarmstufe rot" gegeben (die höchste Warnstufe) – unter anderem mit Warnungen auf die Handys der Bürgerinnen und Bürger. Später verbesserte sich die Lage, fortan galt in bestimmten Bereichen "Alarmstufe gelb". Auf der bei deutschen Urlaubern beliebten Insel Mallorca wurden laut der "Mallorca Zeitung" mehrere Veranstaltungen abgesagt. 

Ursache des heftigen Regens war die sogenannte Dana "Alice". Dana steht für das im Mittelmeerraum typische Wetterphänomen "Kalter Tropfen", das auch Ende Oktober 2024 auftrat. Bei der damaligen Flutkatastrophe waren fast 230 Menschen ums Leben gekommen. Zu späte Warnungen damals haben dazu geführt, dass die Behörden bei starken Regenfällen inzwischen vorsichtiger sind und Warnungen früher herausgeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
2 min.
"Alice" setzt Teile von Ibiza und Mallorca unter Wasser
Auch Touristen bekamen das schlechte Wetter zu spüren.
Erst vor zwei Wochen bescherten Ausläufer des Ex-Hurrikans "Gabrielle" Ibiza und Mallorca Überschwemmungen. Nun sorgt das Sturmtief "Alice" für Probleme auf den Urlaubsinseln.
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
16:24 Uhr
3 min.
U21 in EM-Quali unter Druck - Di Salvo fordert Reaktion
Trainer Antonio Di Salvo will gegen Nordirland wieder mehr Grund zum Jubeln haben.
Julian Nagelsmann hat klare Erwartungen an die U21, die nach dem 2:3 gegen Griechenland unter Zugzwang steht. Ein Eintracht-Duo fehlt, eine Schlüsselposition wird nach einem Blackout nicht verändert.
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
16:27 Uhr
2 min.
Im dritten Anlauf: Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth knacken Gegner aus Hessen
Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben es am dritten Bundesliga-Spieltag ordentlich krachen lassen.
Der Heimsieg gegen Offenbach war am Samstag ein hartes Stück Arbeit. Am Ende gab es dafür neben zwei wichtigen Punkten auch ein ganz besonderes Kompliment vom ältesten Vereinsmitglied.
Reiner Schumann
11.10.2025
2 min.
Unwetter in Mexiko: Freilaufender Tiger wurde gefunden
Nach Angaben der Behörden wiegte der entlaufene Tiger rund 130 Kilogramm.
Heftige Regenfälle haben in Mexiko ganze Landstriche überflutet. 37 Menschen sind ums Leben gekommen – ein entlaufener Tiger sorgte zeitweilig für große Sorgen.
Mehr Artikel