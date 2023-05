Ultraleichtflugzeug abgestürzt - Zwei Tote

Details sind bislang kaum bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwei Männer sind bei einem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges in Baden-Württemberg tödlich verunglückt. Die Ursache des Absturzes bei Linkenheim-Hochstetten im Landkreis Karlsruhe sei noch unklar, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Die beiden Piloten waren demnach 44 und 58 Jahre alt. Nach Angaben der Polizei wurde die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nach dem Vorfall am Sonntag eingeschaltet. Die Kriminalpolizei Karlsruhe werde die Ermittlungen übernehmen. (dpa)