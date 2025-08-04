Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gerade bei jüngeren Menschen stößt das offene Beziehungsmodell auf Zuspruch. (Archivbild)
Gerade bei jüngeren Menschen stößt das offene Beziehungsmodell auf Zuspruch. (Archivbild) Bild: Mohssen Assanimoghaddam/dpa
Gerade bei jüngeren Menschen stößt das offene Beziehungsmodell auf Zuspruch. (Archivbild)
Gerade bei jüngeren Menschen stößt das offene Beziehungsmodell auf Zuspruch. (Archivbild) Bild: Mohssen Assanimoghaddam/dpa
Panorama
Umfrage: Monogamie ist für viele das Liebesmodell der Wahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Beziehung zu zweit - oder mit mehreren? Während die meisten Deutschen lieber beim Liebesklassiker bleiben, flirten vor allem Jüngere mit offenen Beziehungsideen.

Berlin.

Die Mehrheit der Deutschen kann sich laut einer Umfrage nicht vorstellen, eine offene Beziehung zu führen. 72 Prozent der erwachsenen Befragten gaben dies in einer repräsentativen Civey-Umfrage im Auftrag des Nachrichtenportals "Watson" an. Lediglich 18 Prozent sagen "Ja" zur alternativen Beziehungsform.

Für die meisten ist der Hauptgrund gegen dieses Konstrukt recht simpel: Sie sind mit einer monogamen Partnerschaft zufrieden (59 Prozent). Rund 5 Prozent der Befragten gaben an, dass das Modell der offenen Beziehung für sie nicht infrage käme, weil ihre Partnerinnen und Partner das nicht möchten. 2 Prozent trauen sich erst gar nicht.

Lediglich 18 Prozent der rund 5.000 Befragten zeigten sich grundsätzlich offen für alternative Beziehungsmodelle. Besonders aufgeschlossen sind dabei junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren: In dieser Altersgruppe kann sich mehr als ein Viertel (26 Prozent) eine nicht-exklusive Beziehung vorstellen. Männer (22 Prozent) sind laut der Umfrage tendenziell experimentierfreudiger als Frauen (14 Prozent).

Wer sich eine offene Beziehung vorstellen kann, nennt laut "Watson" dafür vor allem zwei Gründe: "Lust auf Neues" (32 Prozent) und den Wunsch sich "sexuell ausprobieren" zu können (28 Prozent). Zudem gaben 11 Prozent an, polyamourös zu leben oder zu lieben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
2 min.
Mehrheit lässt niemanden ans eigene Handy
Am ehesten wollen die Befragten nicht auf Fotos oder peinliche Suchverläufe schauen lassen. (Symbolbild)
Das eigene Smartphone gehört für viele Menschen zur Privatsphäre - andere sollen das Gerät eher nicht nutzen dürfen, wie eine Umfrage zeigt.
06.08.2025
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
04.08.2025
5 min.
Gesundheitsreport: Nur wenige führen rundum gesundes Leben
Als gesund gelten täglich fünf Portionen Obst und Gemüse (Archivbild).
Nur knapp ein Drittel verzichtet komplett auf Alkohol und auch beim Thema Bewegung und Ernährung gibt es Nachholbedarf. Was der aktuelle Gesundheitsreport über den Alltag vieler Deutscher verrät.
Mia Bucher, dpa
Mehr Artikel