Unfall einer 15-Jährigen am Steuer: Zwei Menschen sterben

Warum saß eine 15-Jährige hinter dem Steuer eines Wagens? Die Hintergründe des schweren Unfalls, den sie verursachte, sind noch nicht bekannt.

Wendgräben.

Bei einem schweren Autounfall, bei dem eine 15-Jährige am Steuer des Wagens saß, sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Die 15-Jährige ist am Samstagnachmittag in einer leichten Linkskurve in Sachsen-Anhalt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte.