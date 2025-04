Unfall mit acht Verletzten bei Kindergeburtstag in Bayern

Bei einem Kindergeburtstag in einem Skigebiet in Bayern steht eine Ausfahrt mit einem Motorschlitten an. Doch die Fahrt endet mit acht Verletzten, darunter sechs Kinder.

Bischofswiesen.

Bei einem Unfall bei einem Kindergeburtstag in Bayern sind sechs Kinder verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Auch ein 64 Jahre alter Mann und eine 37-jährige Frau wurden bei dem Unglück im Berchtesgadener Land verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten sprachen zunächst von drei schwer verletzten Kindern, korrigierten dann aber ihre Angaben.

Motorschlitten durchbrach ein Rolltor

Die Geburtstagsfeier fand demnach in einer Garage für Pistenraupen im Bereich der Talstation des Bischofswieser Skigebiets statt. Die 37-Jährige wollte den Angaben zufolge im Anschluss an die Feier eine Rundfahrt mit einem Motorschlitten durchführen.

Sechs Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren seien auf das im Freien stehende sogenannte Skidoo aufgestiegen. Aus zunächst unklarer Ursache sei jemand an den Gashebel gekommen, teilte die Polizei mit. Das 80 PS starke Schneemobil beschleunigte demnach über eine angrenzende Betonfläche und durchbrach bei voller Fahrt ein geschlossenes Rolltor.

Auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein neunjähriger Bub und ein zehnjähriges Mädchen wurden schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Vier weitere Kinder zogen sich leichte Verletzungen zu, darunter auch ein zweijähriges Kind.

Die 37-jährige Fahrerin und ein 64-jähriger Gast wurden leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an. (dpa)