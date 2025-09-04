Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehrere Menschen wurden verletzt, als der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station von der Straße abkam.
Mehrere Menschen wurden verletzt, als der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station von der Straße abkam. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Die roten Doppeldeckerbusse gehören zum Londoner Stadtbild wie Big Ben oder der Buckingham-Palast.
Die roten Doppeldeckerbusse gehören zum Londoner Stadtbild wie Big Ben oder der Buckingham-Palast. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Berichte über Tote gab es zunächst keine, wie Scotland Yard bestätigte.
Berichte über Tote gab es zunächst keine, wie Scotland Yard bestätigte. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Panorama
Unfall mit Doppeldeckerbus in London - mehrere Verletzte
Die roten Busse gehören zum Londoner Stadtbild wie Big Ben und der Buckingham-Palast. Nun ist einer der Busse nahe einem geschäftigen Bahnhof verunglückt.

London.

Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Mehrere Fußgänger seien ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station auf den Gehsteig geraten war, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Auch der Fahrer sei unter den Verletzten.

Augenzeugenberichten zufolge fuhr der Bus mit hoher Geschwindigkeit, bevor er auf den Gehsteig geriet. Berichte über Todesfälle gab es zunächst nicht, wie Scotland Yard bestätigte.

Es handelte sich dem PA-Bericht zufolge um einen Bus der Linie 24. Auf Bildern vom Unfallort war ein roter Doppeldeckerbus mit zerstörter Frontscheibe zu sehen. Victoria Station gehört zu den frequentiertesten Bahnhöfen in der britischen Hauptstadt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
