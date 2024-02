Ungemütliches Wetter vor den tollen Tagen

Nass, windig, warm: In der Woche vor Fastnacht ist das Wetter nicht sehr lustig.

Offenbach.

Windig, regnerisch, aber mild: In den nächsten Tagen wird das Wetter eher ungemütlich. Für die Mitte Deutschlands sagte der Deutsche Wetterdienst bis Freitag Dauerregen vorher. In den östlichen Mittelgebirgen können die Niederschläge zeitweise auch in Schnee übergehen.