"Unser Sohn. Unsere Sonne" - Prinz Archie hat Geburtstag

Herzogin Meghan postet am sechsten Geburtstag von Prinz Archie ein Foto ihres Sohnes beim Sonnenuntergang. Sein Gesicht ist darauf nicht zu erkennen.

Los Angeles. Herzogin Meghan (43) teilt am 6. Geburtstag von Prinz Archie ein neues Foto ihres Sohnes auf Instagram. "Unser Sohn. Unsere Sonne", schrieb die zweifache Mutter dazu. "Herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag an Archie!" Auf dem Foto steht der Junge in einem gestreiften Schlafanzug an einem Geländer und schaut bei Sonnenuntergang über das Meer. Sein Kopf deckt sich fast mit der Sonne, die Szene ist in oranges Licht getaucht. Archie ist nur von hinten zu sehen.

"Vielen Dank für all die Liebe, Gebete und herzlichen Wünsche für unseren süßen Jungen. Er ist sechs! Wo ist nur die Zeit geblieben?", führte die Frau von Prinz Harry (40) weiter aus. Meghan dankte zudem all jenen, die am Wochenende mit ihnen gefeiert hatten.

Der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan (43) wurde am 6. Mai 2019 in London geboren. Das Paar hatte sich 2020 von seinen royalen Pflichten losgesagt, die Familie lebt mittlerweile in den USA. Ihre Tochter, Prinzessin Lilibet, wurde im Juni 2021 in Kalifornien geboren. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet. (dpa)