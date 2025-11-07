Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Spiel der L.A. Dodgers gegen die Toronto Blue Jays hatten Harry und Meghan deutlich ihre Unterstützung für das Team aus Los Angeles gezeigt. (Archivbild)
Beim Spiel der L.A. Dodgers gegen die Toronto Blue Jays hatten Harry und Meghan deutlich ihre Unterstützung für das Team aus Los Angeles gezeigt. (Archivbild) Bild: Frank Gunn/The Canadian Press via AP/dpa
Panorama
"Unter Zwang": Harry entschuldigt sich für Dodgers-Basecap
Prinz Harry bittet Kanada um Verzeihung: Beim Baseballspiel trug er eine Mütze der gegnerischen L.A. Dodgers. Nun erklärte er, warum ihm keine andere Wahl blieb.

Toronto/Los Angeles.

Prinz Harry hat die Kanadier um Nachsicht gebeten, beim Spiel des Baseball-Teams Toronto Blue Jays ein Cap der gegnerischen L.A. Dodgers getragen zu haben. "Als Erstes möchte ich mich bei Kanada dafür entschuldigen, es getragen zu haben. Zweitens: Ich war unter Zwang. Da gab es nicht viel zu wählen", sagte der Brite im Interview des kanadischen Fernsehsenders CTV News. 

In der Vorwoche hatte Harry mit seiner Frau Herzogin Meghan das Spiel der World Series in Los Angeles besucht, wo das Paar mit seinen zwei Kindern lebt. Beide trugen dabei die knallblauen Schirmmützen des Teams aus der US-Westküstenmetropole. Harrys Vater, der britische König Charles III., ist als formelles Staatsoberhaupt auch der König von Kanada. Das Verhältnis von Vater und Sohn gilt als schwierig.

Da er vom Dodgers-Besitzer zu dem Spiel eingeladen worden sei, habe er es für "höflich" gehalten, diese Schirmmütze aufzusetzen, erklärte Harry. Auch habe sein zunehmend lichtes Haar eine schnelle Lösung erfordert: "Wenn dir eine Menge Haare auf dem Haupt fehlen und du sitzt unter Scheinwerfern, dann nimmst du jeden Hut, der gerade verfügbar ist."

Im kanadischen TV beteuerte er, die Blue Jays in darauffolgenden Spielen unterstützt zu haben - und künftig deren Cap zu tragen. Die Toronto Blue Jays sind das einzige nicht-US-amerikanische Team in den Baseball Major Leagues. (dpa)

