Unwetter: Frau stirbt bei Massenkarambolage auf A31

Am späten Freitagabend ist es bei einem Unwetter mit Hagelschauern im Münsterland auf der Auto 31 zu einer Massenkarambolage gekommen. 14 Fahrzeuge waren beteiligt. Eine Frau starb.

Borken. Eine 53 Jahre alte Frau ist bei einer Massenkarambolage auf der A31 bei Borken mit insgesamt 14 darin verwickelten Fahrzeugen ums Leben gekommen. Ein 19-Jähriger und ein 43 Jahre alter Mann wurden am späten Freitagabend nach Polizeiangaben mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Ursache für den Unfall war ein Unwetter mit Hagelschauern.

13 Autos und ein Laster waren an der Karambolage beteiligt. Die 53-Jährige wollte ihr Auto nach dem Unfall im Bereich des Autobahnkreuzes Borken verlassen, sie wurde dabei von einem weiteren der beteiligten Fahrzeuge erfasst. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. 21 weitere vom Unfall betroffene Personen wurden von der Feuerwehr in die Ortschaft Heiden in der Nähe gebracht und dort betreut.

Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Emden für die Ermittlungen eines Unfallaufnahmeteams und eine Begutachtung durch Sachverständige gesperrt. Die Sperrung sollte bis Samstagmittag gegen 12.00 Uhr andauern. Zuvor hatte die "Borkener Zeitung" über den Unfall berichtet. (dpa)