Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Präsidentin Sheinbaum besuchte eine betroffene Gemeinde im zentralen Bundesstaat Puebla.
Präsidentin Sheinbaum besuchte eine betroffene Gemeinde im zentralen Bundesstaat Puebla. Bild: -/Handout Präsidentenamt Mexiko/dpa
Viele Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten.
Viele Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten. Bild: Francisco Canedo/XinHua/dpa
Häuser wurden beschädigt, Autos mit der Strömung wegschwemmt.
Häuser wurden beschädigt, Autos mit der Strömung wegschwemmt. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Auch der Busbahnhof der Stadt Poza Rica im Bundesstaat Veracruz stand unter Wasser.
Auch der Busbahnhof der Stadt Poza Rica im Bundesstaat Veracruz stand unter Wasser. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Nach den Unwettern steigt die Zahl der Toten immer weiter.
Nach den Unwettern steigt die Zahl der Toten immer weiter. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Präsidentin Sheinbaum besuchte eine betroffene Gemeinde im zentralen Bundesstaat Puebla.
Präsidentin Sheinbaum besuchte eine betroffene Gemeinde im zentralen Bundesstaat Puebla. Bild: -/Handout Präsidentenamt Mexiko/dpa
Viele Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten.
Viele Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten. Bild: Francisco Canedo/XinHua/dpa
Häuser wurden beschädigt, Autos mit der Strömung wegschwemmt.
Häuser wurden beschädigt, Autos mit der Strömung wegschwemmt. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Auch der Busbahnhof der Stadt Poza Rica im Bundesstaat Veracruz stand unter Wasser.
Auch der Busbahnhof der Stadt Poza Rica im Bundesstaat Veracruz stand unter Wasser. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Nach den Unwettern steigt die Zahl der Toten immer weiter.
Nach den Unwettern steigt die Zahl der Toten immer weiter. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Panorama
Unwetter in Mexiko: Mehr als 40 Tote und viele Vermisste
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach heftigem Regen in Mexiko sind Tausende Soldaten im Einsatz. Viele Orte sind bisher nicht erreichbar. Präsidentin Sheinbaum besucht die Katastrophengebiete.

Poza Rica.

Die Unwetter in Mexiko ziehen eine Spur der Verwüstung nach sich. Bei den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen nach Dauerregen sind offiziellen Angaben zufolge bisher mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen, eine unbestimmte Anzahl von Personen wird vermisst. Viele Gemeinden, vor allem in bergigen Regionen, blieben wegen Lawinen oder erhöhten Wasserständen von Flüssen von der Außenwelt abgeschnitten.

Präsidentin Claudia Sheinbaum reiste am Sonntag (Ortszeit) in das Katastrophengebiet, um sich ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung zu machen. In der Gemeinde Huachinango, die zu den am stärksten betroffenen im Bundesstaat Puebla zählt, traf sie Opfer und Helfer. "Heute ermöglichen die Wetterbedingungen schnellere Fortschritte und Lufttransporte zu den noch immer isolierten Gemeinden", schrieb sie auf X.

Rund 10.000 Soldaten sind mit Booten, Hubschraubern und Baggern im Einsatz. Sie räumen Straßen frei, holen Menschen aus überfluteten Gemeinden und versorgen sie mit Lebensmitteln. Tausende wurden in Notunterkünfte gebracht. Die Helfer versuchen noch, mehrere Ortschaften zu erreichen, die bisher nicht zugänglich waren. 

Nach den Unwettern steigt die Zahl der Toten immer weiter.
Nach den Unwettern steigt die Zahl der Toten immer weiter. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Nach den Unwettern steigt die Zahl der Toten immer weiter.
Nach den Unwettern steigt die Zahl der Toten immer weiter. Bild: Felix Marquez/AP/dpa

Meteorologen warnen vor weiteren Regenfällen

Laut dem mexikanischen Wetterdienst ist aufgrund verschiedener Wetterphänomene in den kommenden Tagen mit weiterem Regen zu rechnen. "Die vom Pazifischen Ozean und dem Golf von Mexiko eindringende Feuchtigkeit wird im Nordosten, Westen, in der Mitte, im Osten und im Süden des Landes zu Regen und Schauern führen", hieß es am Sonntag (Ortszeit). Die Böden können in einigen Regionen aber kein Wasser mehr aufnehmen, das Risiko weiterer Erdrutsche steige.

Betroffen sind vor allem Bundesstaaten im Osten und Zentrum des lateinamerikanischen Landes. Zehntausende Häuser sowie Kliniken, Schulen, Straßen und Brücken wurden beschädigt. Die meisten Todesopfer wurden bisher in Veracruz und Hidalgo gemeldet. Auch in Puebla und Querétaro kamen Menschen ums Leben. In San Luis Potosí gab es Schäden, aber keine Opfer.

In Puebla sorgten die Unwetter zudem für den Tod eines Tigers, der nach der Überschwemmung eines Zoos nahe der Gemeinde Xicotepec als vermisst galt. Das 130 Kilogramm schwere Tier wurde unter Wurzeln und Baumstämmen aufgefunden, die von den Fluten weggeschwemmt worden waren, wie die Umweltbehörde Profepa mitteilte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.10.2025
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
13.10.2025
2 min.
Unwetter in Mexiko: 260 Orte von Außenwelt abgeschnitten
Überschwemmungen und Erdrutsche haben vielen Straßen unpassierbar gemacht.
Kein Strom, zerstörte Straßen, ganze Ortschaften sind isoliert: Nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen wächst die Verzweiflung. Die Staatsführung sieht sich mit Protesten konfrontiert.
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
Mehr Artikel