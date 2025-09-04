Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Als die Feuerwehr abrückte, waren die Aale noch nicht zu Ende geräuchert. (Symbolbild) Bild: Holger Hollemann/dpa
Als die Feuerwehr abrückte, waren die Aale noch nicht zu Ende geräuchert. (Symbolbild) Bild: Holger Hollemann/dpa
Panorama
Urlauber hält Räucherofen für Brand und ruft Feuerwehr
Alarm ausgelöst: Statt eines Garagenbrandes findet die Feuerwehr in Norddeich aber einen Räucherofen und einen verdutzten Fischliebhaber vor.

Norden.

Zahlreiche Räucheraale statt eines Garagenbrandes hat die Feuerwehr bei einem Einsatz entdeckt. Ein Urlauber in Norddeich hatte am Mittwochnachmittag den Notruf gewählt, weil er hinter einer Hecke aus einer Überdachung Rauch aufsteigen sah, wie die Feuerwehr mitteilte. 

So standen plötzlich Einsatzkräfte vor dem überraschten Fischliebhaber, der zuvor nicht auf Rufe des Urlaubers reagiert habe. Die Einsatzkräfte rückten schließlich unverrichteter Dinge wieder ab - allerdings "mit angeregtem Appetit". Denn: Die Aale in dem Räucherofen waren noch nicht bereit zum Verzehr und hätten "auch nicht für alle Einsatzkräfte gereicht". (dpa)

