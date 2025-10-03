Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der US-Extremsportler hatte so manche abenteuerliche Klettertour gemeistert. (Archivbild).
Der US-Extremsportler hatte so manche abenteuerliche Klettertour gemeistert. (Archivbild). Bild: Dylan Miller/Dylan Miller/AP/dpa
Der US-Extremsportler hatte so manche abenteuerliche Klettertour gemeistert. (Archivbild).
Der US-Extremsportler hatte so manche abenteuerliche Klettertour gemeistert. (Archivbild). Bild: Dylan Miller/Dylan Miller/AP/dpa
Panorama
US-Kletterer an Felswand im Yosemite-Park in Tod gestürzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein in der Kletterszene und auch bei TikTok-Nutzern bekannter junger Mann will sich einen weiteren Traum erfüllen. An der bekannten Granitfelswand El Capitan kommt es aber zu einem Drama.

San Francisco.

Der US-Extremsportler Balin Miller ist beim Bergklettern im Yosemite-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien in den Tod gestürzt. Ihr 23-jähriger Sohn sei am Mittwoch an der bekannten Granitfelswand El Capitan abgestürzt, schrieb seine Mutter Jeanine Moorman auf der Webseite des Familienunternehmens für Outdoorausrüstung. Sie veröffentlichte auch ein Foto ihres Sohnes. Noch seien nicht alle Details zu dem Unglück bekannt, fügte sie hinzu.

Dem Sender CNN zufolge versuchte Miller, den etwa 3.000 Fuß (etwa 914 Meter) hohen El Capitan (spanisch für: Der Kapitän) über die Route Sea of ​​Dreams zu erklimmen, als sich der Unfall ereignete. Die majestätisch anmutende und teils senkrecht aufragende Granitfelswand ist ein beliebtes Ziel für Kletterer und vor allem als Drehort von Alex Honnolds Oscar-prämiertem Dokumentarfilm "Free Solo" bekannt, in dem Honnold die Felswand ohne Seile erklomm, wie CNN weiter berichtet. 

Miller war demzufolge eine beliebte Persönlichkeit in der Kletterszene. Er habe einige seiner Klettertouren live auf TikTok übertragen und sei aufgrund seiner auffälligen Campingausrüstung liebevoll Orange Tent Guy (in etwa: Der Typ mit dem orangen Zelt) genannt worden. Ihr Sohn habe gehofft, sich einen weiteren Traum zu erfüllen und im Yosemite-Nationalpark eine Route zu schaffen, die er schon lange klettern wollte, schrieb seine Mutter. Kürzlich habe er in seinem Heimatstaat Alaska eine Eis- und Alpinklettertour absolviert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
22.09.2025
2 min.
Erdbeben schreckt Raum San Francisco auf
Ein Erdbeben im Raum San Francisco schreckt die Anwohner auf. (Archivbild)
Im Großraum San Francisco rüttelt ein Erdbeben die Anwohner auf. Berichte über größere Schäden gibt es nicht. Das Epizentrum liegt nah an der Westküstenmetropole.
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
03.10.2025
2 min.
Sean Combs bittet vor Gericht um Gnade
Das Strafmaß für den US-Rapper soll heute verkündet werden. (Archivbild)
Seit rund einem Jahr sitzt Sean Combs in New York im Gefängnis. Im Juli wurde er wegen Sexualstraftaten verurteilt. Jetzt erfährt der Rapper sein Strafmaß. Im Gericht ergreift er selbst das Wort.
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
Mehr Artikel