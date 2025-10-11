Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Diane Keaton ist laut US-Medien gestorben. Bild: Walter Bieri/KEYSTONE/epa/dpa
Diane Keaton ist laut US-Medien gestorben. Bild: Walter Bieri/KEYSTONE/epa/dpa
Panorama
US-Medien: Hollywood-Star Diane Keaton gestorben
Millionen auf der Welt haben ihre Filme gesehen. In Hollywood wurde sie zur Marke. Jetzt ist Diane Keaton tot.

Washington.

Hollywood-Star Diane Keaton ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 79 Jahren, wie die "New York Times" und CBS News unter Berufung auf die Produzentin Dori Rath berichteten.

Millionen Filmfans wurde Keaton bekannt durch ihre Rolle in "Der Stadtneurotiker" aus den 1970er Jahren an der Seite von Woody Allen. Das brachte ihr gleich den legendären Filmpreis Oscar ein und ebnete den Weg für ihre weitere jahrzehntelange Karriere im Filmbusiness. Auch ist vielen ihre Rolle als Ehefrau der Mafia-Familie Corleone im Epos "Der Pate" in Erinnerung. Keaton gehörte zur ersten Riege der Filmwelt in Hollywood.

Keaton wurde 1946 in Los Angeles geboren, sie wuchs mit drei Geschwistern im kalifornischen Santa Ana auf. Nach der Ausbildung zur Schauspielerin in New York gab Keaton schon mit 22 Jahren ihr Broadway-Debüt im Musical "Hair". (dpa)

