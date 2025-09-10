Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In einer Stadtbahn in den USA kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau. (Symbolbild)
In einer Stadtbahn in den USA kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau. (Symbolbild) Bild: Erik Verduzco/AP/dpa
Panorama
USA: Trump fordert für tödlichen Angriff in Bahn Todesstrafe
Ein schreckliches Video macht in den sozialen Medien in den USA die Runde. Es soll einen tödlichen Angriff in einer Stadtbahn zeigen. Trump fordert die Höchststrafe.

Washington/Charlotte.

Nach einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau in einer Stadtbahn in den USA fordert US-Präsident Donald Trump die Todesstrafe für den Täter. Er solle einen schnellen Prozess bekommen und die "TODESSTRAFE" erhalten. "Es kann keine andere Option geben!!!", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Die tödliche Attacke soll sich am 22. August in der Großstadt Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ereignet haben. In den vergangenen Tagen machten in den sozialen Medien in den USA Videoaufnahmen die Runde, die den Angriff zeigen sollen. Man sieht auf den mutmaßlichen Überwachungskamera-Aufnahmen einen Mann, der aufsteht und von hinten eine junge Frau, die vor ihm in der Bahn Platz genommen hatte, angreift. Es wurde mehrmals auf sie eingestochen.

Das Justizministerium machte am Montag eine Anklage gegen einen 34 Jahre alten Mann bekannt. Der Verdächtige habe wiederholt Straftaten begangen. 

Die US-Regierung schaltet sich verstärkt in den Fall ein, nachdem Trump über einen Reporter darauf aufmerksam gemacht worden war. Es läuft eine Debatte um Sicherheit im Nahverkehr, aber auch darum, wie man mit Wiederholungstätern umgeht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
