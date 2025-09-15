Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Mann soll seinen Sohn getötet haben. (Symbolbild)
Ein Mann soll seinen Sohn getötet haben. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Nach dem Fund der beiden Leichen bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet. (Symbolfoto)
Nach dem Fund der beiden Leichen bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet. (Symbolfoto) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt, nachdem er den 42-Jährigen nicht wie gewohnt erreicht hatte. (Symbolfoto)
Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt, nachdem er den 42-Jährigen nicht wie gewohnt erreicht hatte. (Symbolfoto) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Mann soll seinen Sohn getötet haben. (Symbolbild)
Ein Mann soll seinen Sohn getötet haben. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Nach dem Fund der beiden Leichen bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet. (Symbolfoto)
Nach dem Fund der beiden Leichen bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet. (Symbolfoto) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt, nachdem er den 42-Jährigen nicht wie gewohnt erreicht hatte. (Symbolfoto)
Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt, nachdem er den 42-Jährigen nicht wie gewohnt erreicht hatte. (Symbolfoto) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Panorama
Vater und Sohn tot aufgefunden – familiärer Hintergrund?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem kleinen Ort in Baden-Württemberg werden die Leichen eines Vaters und seines acht Jahre alten Sohnes entdeckt. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht. Die Suche nach dem Motiv läuft.

Bisingen.

Ein 42 Jahre alter Mann soll im baden-württembergischen Bisingen seinen acht Jahre alten Sohn und sich selbst getötet haben. Das teilte die Polizei mit. Die beiden Toten seien am Freitag in der Wohnung des Mannes entdeckt worden. 

Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt, da er den 42-Jährigen zuvor nicht - wie gewohnt - erreicht hatte. Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung. Dort wurden nur noch die leblosen Körper gefunden.

Wie und warum starben Vater und Sohn? 

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass der Vater seinen Sohn und sich selbst in der Wohnung tötete", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen lägen nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zur Motivlage dauern an. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher nicht. 

Die Polizei hielt sich mit weiteren Angaben zurück, um die Persönlichkeit der Betroffenen zu schützen. Unklar bleibt daher, wie der Mann und sein Sohn starben. Auch die Fragen nach der Nationalität des Vaters und nach der Mutter des Jungen bleiben unbeantwortet. Details zum Motiv sind ebenfalls ungeklärt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
2 min.
Leiche von vermisstem Deutschen im Comer See gefunden
Der Comer See liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Mailand und gehört zu den bekanntesten Ferienregionen Italiens. (Symbolbild)
Er sprang ins Wasser, um seine Kinder zu retten - und verschwand. Tagelang suchten Rettungskräfte im Comer See nach einem vermissten Mann aus Baden-Württemberg. Nun wurde seine Leiche gefunden.
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
15.09.2025
1 min.
Vater tötet Sohn und sich selbst
Der Mann soll seinen Sohn getötet haben. (Symbolbild)
In einem kleinen Ort in Baden-Württemberg wurden die Leichen eines Vaters und seines acht Jahre alten Sohnes entdeckt. Hinweise auf die Beteiligung Dritter gibt es nicht.
Mehr Artikel