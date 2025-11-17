Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto) Bild: Philipp Schulze/dpa
Panorama
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.

Cuxhaven.

Im Hafen von Cuxhaven ist ein stark verwester Kadaver eines Zwergwals gefunden worden. Nach Angaben einer Sprecherin des Hafenbetreibers Niedersachsen Ports wurde das etwa 700 Kilogramm schwere verendete Tier am Montagmorgen von einer Spezialfirma entsorgt. Der tote Wal sei bereits am Freitagvormittag entdeckt und anschließend gesichert worden, damit er nicht abtreiben konnte.

Einer Sprecherin des Landesamtes für Verbrauchersicherheit und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg zufolge war der Verwesungszustand schon so weit fortgeschritten, dass keine Proben mehr genommen werden konnten. Die Frage, woran das Tier starb, könne somit nicht beantwortet werden. Es habe keine Hinweise auf für den Menschen gefährliche Krankheiten gegeben. (dpa)

