Jack erlebt große Abenteuer - so ließ er sich mit einem einheimischen Quokka auf Rottnest Island fotografieren.
Jack erlebt große Abenteuer - so ließ er sich mit einem einheimischen Quokka auf Rottnest Island fotografieren. Bild: Holiday Inn Perth City Centre/dpa
Jack sucht aktiv mit - zusammen mit den Hotelmitarbeitern durchforstet er das Internet nach Spuren seiner Familie.
Jack sucht aktiv mit - zusammen mit den Hotelmitarbeitern durchforstet er das Internet nach Spuren seiner Familie. Bild: Holiday Inn Perth City Centre/dpa
Gute Nacht, Jack: Die Belegschaft hat das süße Kuscheltier mittlerweile "adoptiert".
Gute Nacht, Jack: Die Belegschaft hat das süße Kuscheltier mittlerweile "adoptiert". Bild: Holiday Inn Perth City Centre/dpa
Jack ist ein Tausendsassa und macht sich den Hotelmitarbeitern zufolge überall nützlich.
Jack ist ein Tausendsassa und macht sich den Hotelmitarbeitern zufolge überall nützlich. Bild: Holiday Inn Perth City Centre/dpa
Panorama
Vergessener Plüschhund Jack wird Internetstar in Australien
Carola Frentzen, dpa
Ein kleiner Stoffhund weckt in Australien große Gefühle: Jack, in einem Hotel vergessen, hat das Netz im Sturm erobert. Vom Empfang bis zum Housekeeping ist er überall dabei. Gibt es ein Happy End?

Perth.

Ein vergessener Plüschhund rührt die Herzen in Australien – und weit darüber hinaus. Ein Hotel in Perth im Westen des Landes versucht seit Wochen, die Familie von Jack zu finden, einem kleinen, knuddeligen Stoff-Labrador, der irgendwann im Juni in der Hotelwäsche auftauchte. Seither begleitet das Team den Vierbeiner in sozialen Netzwerken – und machte ihn kurzerhand zum neuesten "Teammitglied".

Der kleine Stoffhund Jack macht sich auch im Housekeeping nützlich, wie Hotelmitarbeiter in Posts zeigen.
Der kleine Stoffhund Jack macht sich auch im Housekeeping nützlich, wie Hotelmitarbeiter in Posts zeigen. Bild: Holiday Inn Perth City Centre/dpa
"Er hat eingecheckt, aber nie ausgecheckt", schrieb das Hotel Holiday Inn Perth City Centre unter das erste Foto, das Mitte Juli auf Instagram veröffentlicht wurde - und bat mögliche Besitzerinnen oder Besitzer, sich zu melden. In weiteren Clips und Bildern macht Jack sich zunehmend nützlich: Er "arbeitet" an der Rezeption, helfe beim Housekeeping, bediene die Espresso-Maschine und schaue sehnsüchtig aus dem Fenster – immer mit dem Hinweis: Wer ihn kennt, möge sich melden. Unzählige User kommentieren seither die Abenteuer von Jack.

Die Suche des süßen Kuscheltiers löste rasch auch ein internationales Echo aus. Auch australische TV-Sender griffen die Geschichte auf und stellten Jack als eine Art Tausendsassa vor, der jetzt im Hotel aushilft und auf seine "Eltern" wartet. 

Auch die Espresso-Maschine weiß Jack bereits zu bedienen, sagt die Belegschaft.
Auch die Espresso-Maschine weiß Jack bereits zu bedienen, sagt die Belegschaft. Bild: Holiday Inn Perth City Centre/dpa
Fans strömen ins Hotel

Die Posts erreichten ein Millionenpublikum auf Instagram, Facebook und YouTube. "Wir hätten nie gedacht, dass die Geschichte so groß wird", sagte eine Mitarbeiterin des Hotels der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind alle komplett vernarrt in Jack." Mittlerweile kämen schon täglich kleine und große Fans eigens ins Hotel, um Jack zu besuchen.

Seinen Namen bekam er übrigens von der Belegschaft. Weil sich niemand meldete, zog Jack mittlerweile auch mit Namensschild los, um Perth zu erkunden – vom Bell Tower bis zum Kings Park. "Kein Baum blieb unbeschnuppert", heißt es augenzwinkernd in den Posts. 

Sonnenbaden auf Insel

Auch einen Ausflug per Fähre auf die nahegelegene Insel Rottnest Island unternahm die Fellnase bereits. Dort durfte sich Jack am Strand sonnen und sich mit den einheimischen Quokkas - einer Beuteltierart, für die die Insel berühmt ist - fotografieren lassen.

Auch am Strand durfte sich Jack schon sonnen.
Auch am Strand durfte sich Jack schon sonnen. Bild: Holiday Inn Perth City Centre/dpa
Parallel kontaktierte das Hotel Gäste, die an dem Wochenende in Perth waren, als Popstar Katy Perry in Australien auftrat – bislang ohne Treffer. "Aber es sind zwei Monate vergangen, und wir haben ihn jetzt offiziell in unsere Holiday-Inn-Perth-Familie adoptiert", sagte die Mitarbeiterin. 

Derweil kommentieren unzählige Menschen aus aller Welt die Abenteuer von Jack. "Wer auch immer diese Posts verfasst und Jack mit auf Tour nimmt, ist ein Genie darin, die Herzen zu erobern", schrieb eine Frau. "Ich glaube, wir alle fühlen uns manchmal etwas verloren – wäre es nicht schön, wenn sich andere Leute so sehr bemühen würden, uns wieder nach Hause zu bringen?" (dpa)

