Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Was das Feuer genau auslöste, ist noch unklar.
Was das Feuer genau auslöste, ist noch unklar. Bild: Chewy Lin/AAP/dpa
Was das Feuer genau auslöste, ist noch unklar.
Was das Feuer genau auslöste, ist noch unklar. Bild: Chewy Lin/AAP/dpa
Panorama
Verheerendes Feuer zerstört Parlament der Marshallinseln
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schock auf den Marshallinseln: Das Parlamentsgebäude des Pazifikstaats ist einem Flammeninferno zum Opfer gefallen. Was löste das Feuer aus?

Majuro.

Ein verheerendes Feuer hat auf den Marshallinseln im Pazifik das Parlamentsgebäude fast völlig zerstört. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden (Ortszeit) im Einsatz, nachdem sie gegen Mitternacht über den Brand alarmiert worden war, wie der australische Sender ABC unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete. Jedoch gelang es den nur schlecht augerüsteten Einsatzkräften nicht, die Flammen aufzuhalten. 

Der Sender Radio New Zealand zitierte seinen Pazifik-Korrespondenten vor Ort mit den Worten, dass der Parlamentssaal und die Büros, die Bibliothek und alle Archive "vollständig zerstört" worden seien. "Alles ist vernichtet. Alle Aufzeichnungen sind verloren", sagte er.

Das Parlamentsgebäude wurde fast völlig zerstört.
Das Parlamentsgebäude wurde fast völlig zerstört. Bild: Chewy Lin/AAP/dpa
Das Parlamentsgebäude wurde fast völlig zerstört.
Das Parlamentsgebäude wurde fast völlig zerstört. Bild: Chewy Lin/AAP/dpa

Laut einem von ABC zitierten Regierungssprecher deuten erste Hinweise darauf, dass das Feuer in einem Containeranhänger neben dem Parlament in der Hauptstadt Majuro ausgebrach. "Derzeit versuchen Einsatzkräfte noch, weitere Schäden auf dem Gelände zu verhindern", hieß es in einer schriftlichen Mitteilung.

Abgeordnete wollten Haushalt verabschieden

Das Feuer brach während einer laufenden Sitzungsperiode des Parlaments aus. Die Abgeordneten trafen sich gerade regelmäßig, um den kommenden Haushalt zu finalisieren.

Die schlecht ausgerüstete Feuerwehr kam nicht gegen die Flammen an.
Die schlecht ausgerüstete Feuerwehr kam nicht gegen die Flammen an. Bild: Chewy Lin/AAP/dpa
Die schlecht ausgerüstete Feuerwehr kam nicht gegen die Flammen an.
Die schlecht ausgerüstete Feuerwehr kam nicht gegen die Flammen an. Bild: Chewy Lin/AAP/dpa

Der ehmalige Gesundheitsminister des Inselstaates, Jack Niedenthal, beschrieb die Situation als "absolut schrecklich". Er berichtete der ABC, dass das Gebäude zwar noch ein Dach habe, innen jedoch komplett ausgebrannt sei. Zeugen berichteten von starken Winden, die die Flammen zusätzlich angefacht hätten.

Die Marshallinseln gehören zu Mikronesien und liegen zwischen Australien und Hawaii. Sie zählen mit weniger als 40.000 Einwohnern zu den kleinsten Staaten der Erde. Die USA sind für die Sicherheit des Landes zuständig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
Größter Brand seit Jahrzehnten in Frankreich unter Kontrolle
Die Feuerwehr kämpft in Südfrankreich weiter gegen die Flammen.
Der größte Waldbrand in Frankreich seit etlichen Jahrzehnten ist unter Kontrolle. Der Wetterdienst warnt bereits vor einer neuen Hitzewelle und der Gefahr weiterer Brände.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
05.08.2025
2 min.
Großer Vegetationsbrand wütet in Südfrankreich
Das Feuer in Südfrankreich breitete sich rapide aus.
Ein großflächiger Brand breitet sich im Süden Frankreichs rasch aus. Mehr als 1.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Wind erschwert ihre Arbeit.
Mehr Artikel