Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Einsatzkräfte suchten fieberhaft nach möglichen Verschütteten.
Die Einsatzkräfte suchten fieberhaft nach möglichen Verschütteten. Bild: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa
16 Einheiten der Feuerwehr waren im Einsatz.
16 Einheiten der Feuerwehr waren im Einsatz. Bild: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa
Vier Arbeiter galten als vermisst.
Vier Arbeiter galten als vermisst. Bild: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa
Der Einsturz geschah unweit des Madrider Opernhauses Teatro Real. (Archivfoto)
Der Einsturz geschah unweit des Madrider Opernhauses Teatro Real. (Archivfoto) Bild: Europapress/dpa
Die Einsatzkräfte suchten fieberhaft nach möglichen Verschütteten.
Die Einsatzkräfte suchten fieberhaft nach möglichen Verschütteten. Bild: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa
16 Einheiten der Feuerwehr waren im Einsatz.
16 Einheiten der Feuerwehr waren im Einsatz. Bild: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa
Vier Arbeiter galten als vermisst.
Vier Arbeiter galten als vermisst. Bild: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa
Der Einsturz geschah unweit des Madrider Opernhauses Teatro Real. (Archivfoto)
Der Einsturz geschah unweit des Madrider Opernhauses Teatro Real. (Archivfoto) Bild: Europapress/dpa
Panorama
Verletzte und Vermisste nach Gebäudeeinsturz in Madrid
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Zentrum von Madrid stürzt ein im Umbau befindliches Gebäude teilweise ein. Drei Arbeiter werden verletzt, mehrere gelten als vermisst. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber noch unbekannt.

Madrid.

Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Zentrum von Madrid mindestens drei Arbeiter verletzt worden. Vier Arbeiter würden vermisst und in den Trümmern gesucht, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden der spanischen Hauptstadt.

Der Einsturz des sechsstöckigen Hauses ereignete sich demnach kurz nach 13.00 Uhr unweit des Opernplatzes. "Mehrere Deckentragwerke des Gebäudes, das sich im Umbau befand, sind eingestürzt", erklärte vor Journalisten die Sprecherin der Madrider Notfalldienste, Beatriz Martín. Die Ursache des Unfalls sei unbekannt. "Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen", sagte Martín.

Zu den Vermissten erklärte die Sprecherin: "Arbeiter haben uns gesagt, dass sie diese Kollegen vermissen. Ob sie aber zum Zeitpunkt des Einsturzes alle tatsächlich im Gebäude arbeiteten, wissen wir noch nicht. Es könnte auch sein, dass sich der eine oder andere irgendwo anders aufgehalten hat."

"Wie eine Bombe"

Das Gebäude, das sich bereits seit längerer Zeit im Umbau befand, stürzte teilweise ein. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und dichtem Staub. "Man konnte plötzlich nichts mehr sehen", sagte ein Mann namens José, der in einer nahegelegenen Bar arbeitet, im Gespräch mit RTVE. "Es hörte sich wie eine Bombe an, wir hatten alle große Angst", erzählte Boyana, eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Nähe des Unglücksortes.

Einer der drei verletzten Männer erlitt den amtlichen Angaben zufolge eine Beinfraktur und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zwei Arbeiter seien nur leicht verletzt und vor Ort behandelt worden, hieß es.

Der Einsturz geschah unweit des Madrider Opernhauses Teatro Real. (Archivfoto)
Der Einsturz geschah unweit des Madrider Opernhauses Teatro Real. (Archivfoto) Bild: Europapress/dpa
Der Einsturz geschah unweit des Madrider Opernhauses Teatro Real. (Archivfoto)
Der Einsturz geschah unweit des Madrider Opernhauses Teatro Real. (Archivfoto) Bild: Europapress/dpa

Die Einsatzkräfte sperrten die Umgebung in dem auch von Touristen stark frequentierten Stadtviertel weiträumig ab. 16 Einheiten der Feuerwehr Madrids waren laut Sprecherin Martín im Einsatz, um die Trümmer zu sichern, weitere Einstürze zu vermeiden und nach möglichen Verschütteten zu suchen. Dabei würden auch Spürhunde und Drohnen eingesetzt, sagte sie. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid
Die Ursache des Unglücks blieb zunächst unklar.
Im Zentrum von Madrid stürzt mitten am Tag ein Gebäude ein. Vier Menschen werden tot geborgen. Doch noch immer ist unklar, was genau auf der Baustelle passiert ist.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
30.09.2025
4 min.
Tote und Vermisste nach Einsturz von Schule in Indonesien
Die Retter suchten fieberhaft unter den Trümmern nach Überlebenden.
Ein islamisches Internat auf Java stürzt plötzlich bei Bauarbeiten ein. Schüler sind gerade beim Gebet, als das Unglück passiert. Es gibt Tote und Dutzende Vermisste - aber offenbar noch Hoffnung.
Mehr Artikel