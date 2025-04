Vermisste Deutsche auf den Philippinen gefunden

Eine Gruppe, darunter mehrere Deutsche, kommen auf den Philippinen vom Weg ab. Tagelang gelten sie als verschwunden. Die Behörden ermitteln nun, warum die Gruppe ohne Tourenführer loszog.

Manila.

Alle sechs auf den Philippinen vermissten Wanderer, darunter mehrere Deutsche, sind gefunden worden. Suchtrupps entdeckten vier Männer in der Nähe eines Wasserkraftwerkes am Samstagmorgen, wie die Stadt Valencia mitteilte. "Sie waren weit, weit vom Weg abgekommen", sagte Leutnant Stephen Polinar, ein Sprecher der Polizei in der Provinz Negros Oriental.

Bei den zuletzt Gefundenen handele es sich unter anderem um zwei Deutsche, wie die Stadt weiter mitteilte. Ihr Zustand sei stabil, sie sollen aber noch ärztlich untersucht werden. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe, ein Deutscher und ein Brite, waren bereits am Freitag in einer unwegsamen Region nahe dem Vulkan Mount Talinis gefunden worden.

Wanderer waren alleine unterwegs

Behörden müssten nun untersuchen, warum die sechs Männer ohne Tourenführer aufgebrochen waren, sagte Leutnant Polinar weiter. Ohne einen Guide unterwegs zu sein, sei in dem Gebiet eigentlich untersagt. Gefunden worden waren die Männer den Angaben zufolge etwa 20 Kilometer entfernt von der Gemeinde Valencia, wo sie aufgebrochen waren. Die Gruppe hätte sich vorab mit dem örtlichen Tourismusbüro in Verbindung setzen müssen, dann wäre ihnen ein Tourenführer zugeteilt worden, fügte er hinzu.

Proviant sollen sie nicht genug dabeigehabt haben

Die Männer waren den Angaben zufolge im berühmten Balinsasayao Twin Lakes Natural Park zu zwei Seen unterwegs. Da sie nur eine Tageswanderung geplant hätten, seien sie ohne viel Proviant aufgebrochen, hieß es. Mehrere Teams hatten nach ihnen gesucht. Freiwillige flogen Drohnen und suchten aus der Luft nach Spuren. Da es sich um ein riesiges Gebiet rund um den Berg Talinis handelte, den zweithöchsten Vulkan auf der Insel Negros, gestaltete sich die Suche schwierig. Auch schlechtes Wetter hatte den Einsatz erschwert.

Der südostasiatische Inselstaat Philippinen ist nicht nur für seine Traumstrände bekannt, sondern lockt auch Naturliebhaber, Wanderer und Bergsteiger. In dem Land auf dem Pazifischen Feuerring gibt es zahlreiche Vulkane. (dpa)