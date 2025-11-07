Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Verkehrskontrolle führte die Polizei auf die Spur der drei Jugendlichen. (Archivfoto)
Eine Verkehrskontrolle führte die Polizei auf die Spur der drei Jugendlichen. (Archivfoto) Bild: picture alliance / dpa
Panorama
Vermisste Jugendliche aus Deutschland in Portugal gefunden
Mehr oder weniger durch Zufall kommen portugiesische Polizisten drei Minderjährigen auf die Spur, die in Deutschland als vermisst galten. Sie werden in schlechter Gesellschaft aufgegriffen.

Lissabon.

Drei in Deutschland als vermisst gemeldete Jugendliche sind bei der Aushebung einer mutmaßlichen Diebesgruppe in Portugal aufgegriffen worden. Die zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren sowie ein 13-jähriger Junge waren im beliebten Urlaubsland mit Erwachsenen unterwegs, denen unter anderem Diebstähle und Drogenbesitz zur Last gelegt werden, wie die Polizeieinheit Guarda Nacional Republicana (GNR) mitteilte.

Zwei der Jugendlichen befanden sich nach Polizeiangaben in einem Auto, das die GNR in Pombal rund 150 Kilometer nördlich von Lissabon wegen eines verdächtigen Kfz-Kennzeichens stoppte. Am Steuer saß ein 18-Jähriger, der weder Führerschein noch Fahrzeugpapiere bei sich hatte – dafür aber 360 Gramm Amphetamine und die Schlüssel zweier gestohlener Wagen. Im Auto saßen die 15 Jahre alte Schwester des Fahrers und der 13-Jährige.

Ermittlungen führten wenig später zu weiteren Verdächtigen: In Castelo Branco im Osten Portugals entdeckten Polizisten ein 17-jähriges Pärchen und einen 39-jährigen Mann – alle drei deutscher Staatsangehörigkeit. Unter ihnen war auch die 17-Jährige, die ebenfalls in Deutschland als vermisst gemeldet war.

Minderjährige sollen zurück in die Heimat

Laut GNR stehen die erwachsenen Männer im Verdacht, in den vergangenen Tagen mehrere Auto-, Laden- und andere Diebstähle begangen zu haben. Welche Rolle dabei die Jugendlichen gespielt haben, ist nicht klar.

Der 18-Jährige wurde inzwischen einem Richter in Leiria vorgeführt, der bereits Untersuchungshaft angeordnet habe, hieß es. Der 39-Jährige solle ebenfalls demnächst von einem Richter befragt werden.

Einer der drei Minderjährigen aus Deutschland habe Familie in Portugal und sei dieser übergeben worden. Die zwei anderen seien in die Obhut von Sozialeinrichtungen gegeben worden, bis ihre Rückkehr nach Deutschland organisiert sei, sagte ein Behördensprecher auf Anfrage. Weitere Informationen zu den Jugendlichen - etwa woher sie aus Deutschland stammen und wie lange sie dort als vermisst gemeldet waren - liegen vorerst nicht vor. (dpa)

