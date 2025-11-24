Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die beiden Männer schlugen die Scheibe eines Notschalters ein.
Die beiden Männer schlugen die Scheibe eines Notschalters ein. Bild: Sascha Thelen/dpa
Die beiden Männer schlugen die Scheibe eines Notschalters ein.
Die beiden Männer schlugen die Scheibe eines Notschalters ein. Bild: Sascha Thelen/dpa
Panorama
Verspätete Passagiere laufen auf Flugfeld - Strafverfahren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Passagiere sind zu spät und wollen sich am Flughafen Köln/Bonn auf die rabiate Tour noch Zugang zum Flugzeug verschaffen. Die Polizei durchkreuzt den Plan.

Köln.

Sicherheitspanne am Flughafen Köln/Bonn: Zwei verspätete Passagiere sind auf das Vorfeld gerannt, um ihren Flieger nach Bukarest noch zu erreichen. Die beiden Männer hätten am Freitagabend die Scheibe eines Notschalters eingeschlagen und eine gesicherte Nottür geöffnet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Dann seien sie auf das Vorfeld in Richtung des Flugzeuges gelaufen. Ein Mitarbeiter der Flughafensicherheit habe die beiden 28 und 47 Jahre alten Männer aufgehalten, bis die Bundespolizei zur Verstärkung eingetroffen sei.

"Eine Gefährdung für die Luftsicherheit konnte ausgeschlossen werden", sagte der Sprecher. Gegen die Männer sei ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingleitet worden. Auch ein Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz wird geprüft. Zuvor hatten erst die "Bild"-Zeitung und dann andere Medien berichtet.

Die Männer hatten den Angaben zufolge das Boarding verpasst und mit der rabiaten Methode versucht, noch in den Flieger zu kommen. Ihren Flug hätten die Männer nach dem Vorfall natürlich nicht mehr antreten können, sagte der Sprecher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
27.10.2025
2 min.
Bundespolizei holt betrunkenen Passagier aus Flugzeug
Die Polizei hat einen betrunkenen Passagier aus einem Flugzeug geholt. (Symbolbild)
Stark betrunken in ein Flugzeug zu steigen und dann noch aggressiv zu werden, ist keine gute Idee. Das weiß jetzt auch ein Mann, der von Leipzig aus nach Ägypten fliegen wollte.
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
23.11.2025
1 min.
Blitzeis legt Flugbetrieb in Köln/Bonn für 45 Minuten lahm
Wegen Blitzeis wurde der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn am Nachmittag für 45 Minuten unterbrochen.
Start- und Landebahnen mussten enteist werden. Das hatte auch Folgen für manche Flüge.
Mehr Artikel