Verstümmelung der Ehefrau? - Gynäkologe vor Gericht

Wenn die Traumreise zum Alptraum wird. Eine Frau aus Niedersachsen soll auf ihrer Hochzeitstour in Dubai Opfer von Genitalverstümmelung geworden sein. Ihr Mann, ein Frauenarzt, steht deshalb vor Gericht.

Braunschweig/Dubai.

Was geschah auf der Hochzeitsreise in einem Hotelzimmer in Dubai? Einem Frauenarzt aus Niedersachsen wird vorgeworfen, während der Reise seine Ehefrau mit einer Schere verstümmelt zu haben. Mehr als vier Jahre nach der mutmaßlichen Tat und zwei Jahre nach der Anklage beginnt um 9.00 Uhr am Landgericht Braunschweig der Prozess gegen den 54-Jährigen.